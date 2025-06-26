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賴清德「雜質」說掀風波 藍營美女發言人驚呆：極權的前奏

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨發言人李明璇。圖／聯合報資料照片
國民黨發言人李明璇。圖／聯合報資料照片

賴清德總統在「團結國家十講」系列演說中，語出驚人表示：「我們要透過選舉罷免，打掉雜質，才能讓國家的意志像鋼鐵一樣堅定」，掀起軒然大波。對此，國民黨發言人李明璇直言，沒想在2025年的台灣，還會在總統嘴裡聽見這些字眼，並喊話賴清德，「不是你不喜歡的聲音就要被打掉，不是你選贏了就能清場掃人！」

李明璇昨（25）日在臉書發文指出，當她聽到賴清德總統提及「打掉雜質」時，驚訝到停下手邊工作，反覆聽了三遍，才確認並非口誤。她強調，台灣是民主社會，總統竟公開表示要透過民主制度「打掉雜質」、淬鍊團結，讓人不禁質疑：「我們是在鍛造民主，還是在打造一把對付異己的鋼鐵之劍？」

李明璇表示，民主不是鍛造出來的鋼，更不是要「打掉誰」才能留下的純，民主應該包容多元，接納不同的聲音與立場。就如同台灣這塊土地，有閩南語、客家語、原住民語，也有外省腔與來自世界各地的新住民；有夜市小吃，也有國際料理；有藍、有綠、有白，更有願意包容多元色彩的公民。

李明璇直言，「現在賴清德要我們相信，那些不同、那些批評都是雜質，要透過大罷免，將60％沒有投給賴的人民打掉、團結40％的純淨人種」，賴清德所謂的「團結國家十講」，根本不是民主的洗鍊，而是極權的前奏，是人民思想再教育。

賴清德 李明璇 大罷免 國民黨

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