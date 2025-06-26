「雜質」說進入校園構成語言霸凌？家長困惑詢問民代處理方法

賴清德總統十講之「團結」的雜質說發酵，彰化縣議員曹嘉豪這兩天接到選民詢問，孩子在學校被同學說是「雜質」，算校園霸凌嗎？教師團體今表示，有無構成霸凌要看上、下文，若是學生嬉鬧玩笑就不構成，但「雜質」二字用在人的身上確實屬負面形容，最好不用。

曹嘉豪說，這兩天有選民詢問，就讀某國中孩子回來說被同學叫「雜質」，孩子反擊對方「你也（才）是雜質」，根據選民描述，就讀國中的孩子下課時間聊天， 在下午3點到3點20分的打掃時候講話，忽被同學說「你是雜質喔」，孩子不知道「雜質」是什麼流行用語，回家問家長，有的被同學告知是誰先講，當下反擊「你才是雜質」。

選民詢問是否構成校園霸凌？因為「雜質」是總統說的，若家長向向學校和教師反映，是否被認為小題大作，貼上政治貼籤？

教師團體表示，從處理校園霸凌實務來看，以往講一次，不易構成語言霸凌，現在未必講一次不出事，當然學生之間說對方是雜質，要釐清上、下文的脈絡，通常學生互相開玩笑成分居多，講一次不構成生對生的語言霸凌，若針對同一人講很多次，或在臉書等網路社群、通訊軟體平台留言指對方是雜質，供多數不特定人瀏覽，即可能構成霸凌。

教師團體提醒教師，絕不可對學生說「你是雜質」，容易構成師對生的語言霸凌，畢竟雜質二字用在形容人不是褒義詞，易給人負面感受，學生間互相開玩笑或講一次可能不發生問題，但老師對學生這樣講就易出狀況。

曹嘉豪表示，日常生活講雜質，就是代表某東西不好、次級品、需要過濾的，總統言行動見觀瞻，經過傳播有加乘效應，不免被人引用，請總統日後開講一定要慎重，避免帶頭講一些奇奇怪怪的話引發負面效果。