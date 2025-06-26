賴總統指「團結十講」非針對在野黨 黃國昌嗆繼續硬凹
有關賴清德總統聲稱「團結十講並非針對在野黨」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天反問，如果「雜質說」不是針對在野黨，那又是針對哪些台灣人民，講出如此違反民主自由精神的話，堂堂總統不是道歉認錯而是硬凹，「該認錯就認錯，該道歉就道歉」。
賴總統近日發表「雜質說」引發社會熱議，他昨天在民進黨中常會說明，團結十講並非針對在野黨，而是因為中國扭曲台灣歷史，因此需要講清楚歷史真相與台灣主權定位，如果願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」的用意跟重要性。
黃國昌上午在立法院受訪時說，麻煩總統府說清楚講明白，如果所謂「雜質說」並非針對在野黨，那麼賴總統又是針對哪些台灣人民，所有國民都是國家的主人，而不是賴總統口中的雜質，「講出如此違反民主自由精神的話，堂堂總統做的事情不是道歉認錯，而是繼續硬凹。」
黃國昌直言，賴總統講出這種不適當的話，該認錯就認錯，該道歉就道歉，不要再繼續硬凹下去。
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