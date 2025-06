「We have a voice. We have been heard.」任何的聲音,都應該被傾聽。任何一個成功的演講需是「像一個朋友一樣對我傾訴」。賴清德總統的「團結國家十講」不但離這個標竿很遠,他更是自曝其短,治理國家一年,人民發現原來我們國家領導人的能力只有地方市長的格局。

2025-06-26 05:50