快訊

高空冷心低壓移入 吳德榮：午後對流增強大雷雨恐下到晚上

「伊朗若重啟濃縮鈾計畫」 川普：美會再度攻擊

醫剖析賴清德「雜質說」：他走在蔡英文的陰影裡

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
賴清德總統前晚出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。本報資料照
賴清德總統前晚出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。本報資料照

賴清德總統在「團結國家十講」第二講提到「透過選舉罷免打掉雜質」惹議，總統府澄清是以鑄劍為例，賴2019年在美演講談話就曾提及。醫師、時事評論家沈政男對該事件剖析發現，賴清德想走自己的路，卻只能繼續走在蔡英文陰影裡。

沈政男指出，總統府澄清「雜質說」，反讓大眾發現該說法，這是賴清德演講的萬年講義，以前就用過了。而賴清德對這一段演講似乎頗為中意，2019年出席美國小英後援會那次的演講，還在台上重複講了一次，而且語氣與手勢都相當激昂。

而2019年當時是蔡英文跟韓國瑜競選總統，賴清德當初是說打掉「一個中國」的雜念，但前晚則是說打掉「不支持兩國互不隸屬」的雜質，然後昨晚又先說了關鍵字「選舉罷免」，意思就是要打掉藍委了。兩者不僅不一樣，還差很多。

沈政男說， 賴清德2019年赴美演講，是因為黨內總統初選，輸給了蔡英文。然在輸掉初選前，賴清德的主張是「務實台獨」與「親中愛台」，與小英集團所主打的「亡國感2.0」，也就是「反共護台」的思想脈絡，兩人兩岸想法並不同。

事實上，台獨份子是不屑講反共二字，因為那是戒嚴時代國民黨的用語，賴清德更是堅持台獨理念的人，本來也不會接受中華民國，但現在的賴清德卻拿來用，就是不知不覺完全認同並模仿蔡英文了，好像她那一套比自己的更行。

他更進一步表示，賴清德當上總統以後，當然想要走自己的路，但因為國會沒有過半，而蔡英文的影響力也還存在，只好繼續走在她的陰影裡。不過，蔡英文不會講「打掉雜質」那樣的話，因為受過基本法政訓練的人一聽就能察覺語病。

雜質 賴清德 蔡英文

延伸閱讀

接見日本眾議員 賴清德：盼共同打造非紅供應鏈

賴清德雜質說惹議 高金素梅：和墨索里尼何其相似？

賴清德雜質說如獨裁極權 學者：難保台灣不會變法西斯

賴清德雜質說...楊智伃：選票不是鐵鎚 異議不是雜質

相關新聞

雜質說惹議…府黨急滅火 賴清德：團結十講非針對在野

賴清德總統展開「團結國家十講」，前天第二講提及「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，被認為影射在野黨是雜質，引發爭議。總統府、民進黨中央昨全出動滅火，指出府方新聞稿未提「打掉雜質」，賴總統也不是首度以鑄劍為例，盼勿過度解讀，在野黨不必對號入座。

新聞眼／賴清德雜質說…獨霸心態 令人不寒而慄

賴清德總統啟動「團結國家十講」，前晚第二講語出驚人，說要透過選舉罷免「打掉雜質」。其實賴總統六年前競選副總統時，也用過同樣詞彙，指要用選票「打掉一中雜質」，透露賴清德不容異己的強人心態，根深蒂固已久。

醫剖析賴清德「雜質說」：他走在蔡英文的陰影裡

賴清德總統在「團結國家十講」第二講提到「透過選舉罷免打掉雜質」惹議，總統府澄清是以鑄劍為例，賴2019年在美演講談話就曾...

賴清德團結十講暗諷在野立委是雜質 執政黨的雜質比在野黨少嗎？

「We have a voice. We have been heard.」任何的聲音，都應該被傾聽。任何一個成功的演講需是「像一個朋友一樣對我傾訴」。賴清德總統的「團結國家十講」不但離這個標竿很遠，他更是自曝其短，治理國家一年，人民發現原來我們國家領導人的能力只有地方市長的格局。

賴清德2019年就提「打掉一中雜質」 網友灌爆臉書、酸「中共代理人」

賴清德總統前晚發表團結第二講，提及「透過一次又一次選舉、罷免打掉雜質」，臉書遭網友灌爆。翻閱賴總統發言，他在二○一九年副總統候選人電視政見發表會上也呼籲民眾，「透過一次次選舉、利用一張張選票，打掉一中雜質」，「雜質」非首次從他口中出現。

朱立倫批雜質說：賴清德正在純化台獨 清洗所有反對勢力

賴清德總統在國家團結十講中提及「透過選舉罷免打掉雜質」，在野昨天群起攻之。國民黨主席朱立倫表示，賴清德的團結，就是純化、清洗所有反對勢力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。