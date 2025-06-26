新聞眼／賴清德雜質說…獨霸心態 令人不寒而慄

賴清德總統前晚發表團結第二講，提及「透過一次又一次選舉、罷免打掉雜質」，臉書遭網友灌爆。翻閱賴總統發言，他在二○一九年副總統候選人電視政見發表會上也呼籲民眾，「透過一次次選舉、利用一張張選票，打掉一中雜質」，「雜質」非首次從他口中出現。

2025-06-26 01:57