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賴清德2019年就提「打掉一中雜質」 網友灌爆臉書、酸「中共代理人」
賴清德總統前晚發表團結第二講，提及「透過一次又一次選舉、罷免打掉雜質」，臉書遭網友灌爆。翻閱賴總統發言，他在二○一九年副總統候選人電視政見發表會上也呼籲民眾，「透過一次次選舉、利用一張張選票，打掉一中雜質」，「雜質」非首次從他口中出現。
賴總統前晚在桃園指出，透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主意志。演說結束後將圖文上傳臉書；儘管已把爭議的「雜質」一詞拿掉，但仍被網友灌爆。
賴總統臉書貼文留言區內，雖有支持者打氣，但也有不少網友直呼「怎不敢把打掉雜質放入文中？」、「整天說幹話不累嗎？」、「順我者昌，逆我者亡概念」、「取消大罷免才是團結」、「除了賣芒果乾，還剩什麼」等。
有網友社群發文查出，中共總書記習近平最喜歡用「雜質」，二○一九年談對黨忠誠時強調「唯一的、徹底的、無條件的、不摻任何雜質的、沒任何水分的忠誠」；二○二二年論及黨思想建設，強調要「不斷去雜質、除病毒、防汙染」，網友還揶揄原來賴清德才是「中共代理人」。
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