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雜質說惹議…府黨急滅火 賴清德：團結十講非針對在野

聯合報／ 記者蔡晉宇張文馨黃婉婷／台北報導
賴清德總統前天「打掉雜質」一說引發爭議。圖為賴總統昨在總統府接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員。 圖／總統府提供
賴清德總統前天「打掉雜質」一說引發爭議。圖為賴總統昨在總統府接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員。 圖／總統府提供

賴清德總統展開「團結國家十講」，前天第二講提及「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，被認為影射在野黨是雜質，引發爭議。總統府、民進黨中央昨全出動滅火，指出府方新聞稿未提「打掉雜質」，賴總統也不是首度以鑄劍為例，盼勿過度解讀，在野黨不必對號入座。

民進黨昨中常會臨時動議，由新聞部主任吳崢以「中共三個八十年」為題，分析中國下半年對台可能出現的新國際論述。吳崢提醒，中國以對日抗戰勝利八十周年、聯合國成立八十周年、台灣光復八十周年，這「三個八十年」在國際上進行法律戰、歷史論述戰，企圖抹去中華民國存在的痕跡。

吳崢指出，中國國家主席習近平五月出訪俄羅斯前，投書俄媒提及今年是台灣光復八十周年，「台灣回歸中國是二戰勝利成果」；中國全國政協主席王滬寧則在六月「海峽論壇」開幕式指今年是抗日戰爭與反法西斯戰爭勝利八十周年，也是台灣光復八十周年。

吳崢說，不論是抗日戰爭勝利、台灣光復或聯合國成立八十周年，全都是偷換概念，抗日戰爭是中華民國打的，當時日本移交台灣主權，也不是移交給中華人民共和國；中國形塑這三個八十年，就是要在歷史上抹去中華民國存在痕跡，去洗世界的記憶，要表現中華人民共和國戰後就自然接收了台灣。他提醒，中國下半年可能會發動密集對台統戰論述與文宣，呼籲大家一起關注。

賴清德：中國一直要抹去中華民國

據轉述，賴總統聽完報告後回應，這正是他進行「團結國家十講」的原因，不是針對在野黨，是因為中國在國際社會上，一直要扭曲歷史，要抹去中華民國存在，他有責任、義務要講清楚。

賴總統表示，下周日進行第三講「憲政體制」，希望透過直接面對社會大眾，讓更多國人了解，台灣當前的嚴峻情勢，及政府的立場與因應作為，才能凝聚國人共識、團結國家。他相信，只要真的用心了解，國家現在遭遇的各種挑戰，尤其是願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」用意跟重要性，且在相同的事實基礎上團結一致，共同堅定對外。

對「雜質說」爭議，總統府發言人郭雅慧表示，這並非賴總統首次以鑄劍為例，他二○一九年在美演講談話，主題即「用民主淬鍊國家團結的力量」，盼政治人物勿過度解讀，模糊以團結國人為主題的演講。

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