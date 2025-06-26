雜質說惹議…府黨急滅火 賴清德：團結十講非針對在野

賴清德總統展開「團結國家十講」，前天第二講提及「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，被認為影射在野黨是雜質，引發爭議。總統府、民進黨中央昨全出動滅火，指出府方新聞稿未提「打掉雜質」，賴總統也不是首度以鑄劍為例，盼勿過度解讀，在野黨不必對號入座。

民進黨昨中常會臨時動議，由新聞部主任吳崢以「中共三個八十年」為題，分析中國下半年對台可能出現的新國際論述。吳崢提醒，中國以對日抗戰勝利八十周年、聯合國成立八十周年、台灣光復八十周年，這「三個八十年」在國際上進行法律戰、歷史論述戰，企圖抹去中華民國存在的痕跡。

吳崢指出，中國國家主席習近平五月出訪俄羅斯前，投書俄媒提及今年是台灣光復八十周年，「台灣回歸中國是二戰勝利成果」；中國全國政協主席王滬寧則在六月「海峽論壇」開幕式指今年是抗日戰爭與反法西斯戰爭勝利八十周年，也是台灣光復八十周年。

吳崢說，不論是抗日戰爭勝利、台灣光復或聯合國成立八十周年，全都是偷換概念，抗日戰爭是中華民國打的，當時日本移交台灣主權，也不是移交給中華人民共和國；中國形塑這三個八十年，就是要在歷史上抹去中華民國存在痕跡，去洗世界的記憶，要表現中華人民共和國戰後就自然接收了台灣。他提醒，中國下半年可能會發動密集對台統戰論述與文宣，呼籲大家一起關注。

賴清德：中國一直要抹去中華民國

據轉述，賴總統聽完報告後回應，這正是他進行「團結國家十講」的原因，不是針對在野黨，是因為中國在國際社會上，一直要扭曲歷史，要抹去中華民國存在，他有責任、義務要講清楚。

賴總統表示，下周日進行第三講「憲政體制」，希望透過直接面對社會大眾，讓更多國人了解，台灣當前的嚴峻情勢，及政府的立場與因應作為，才能凝聚國人共識、團結國家。他相信，只要真的用心了解，國家現在遭遇的各種挑戰，尤其是願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」用意跟重要性，且在相同的事實基礎上團結一致，共同堅定對外。

對「雜質說」爭議，總統府發言人郭雅慧表示，這並非賴總統首次以鑄劍為例，他二○一九年在美演講談話，主題即「用民主淬鍊國家團結的力量」，盼政治人物勿過度解讀，模糊以團結國人為主題的演講。