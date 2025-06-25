賴清德雜質說惹議 高金素梅：和墨索里尼何其相似？

賴清德總統下鄉宣講提出「雜質說」，稱罷免是打掉雜質，引發批評。無黨籍立委高金素梅今日表示，法西斯的團結論述就是「剷除雜質」，義大利獨裁者墨索里尼要剷除的雜質就是共產主義，賴清德的論述和墨索里尼何其相似？

針對賴清德雜質說，高金素梅說，大家都知道，選舉是民意的表現，除了展現多數民意之外，還更重視民主多元的價值。政治如果要講團結，那就是團結多數人，尊重少數人。賴清德現在竟然提出「打掉雜質」的說法，讓她聯想到那些靠「清除雜質」起家的歷史人物。

高金素梅舉例，1925年法西斯主義的祖師爺墨索里尼在紀念「進軍羅馬」三周年的演講中說：「法西斯主義的任務是淨化義大利的靈魂，將所有分裂的雜質，無論是階級鬥爭、地方主義還是外來影響，從我們的民族機體中剷除。」

高金素梅指出，這就是法西斯的團結論述：「剷除雜質」。墨索里尼要剷除的雜質就是共產主義。賴清德的論述和墨索里尼何其相似？賴總統知不知道反共的極致，就是白色恐怖？一邊感嘆台灣經歷過的白色恐怖，一邊卻又撿起當年發動白色恐怖的反共宣傳，「賴總統你是思想分裂？還是已經準備好要發動另外一場『打掉雜質』的白色恐怖呢？」

高金素梅又說，希特勒雖然不是法西斯主義的發明人，但希特勒有關「雜質」的論述，甚至比墨索里尼更進一步，延伸到「種族淨化」的程度。希特勒在「我的奮鬥」中提到：「隨著血統的不純，一個民族的分解開始了。猶太人是這種不純的最大推動者。」不純，就是有雜質。希特勒早在他那部邪惡的書中，就已經主張要清除猶太人了。

高金素梅認為，賴清德這種想要純粹，去掉雜質的說法，不就是納粹的信念嗎？這些「雜質論」，一旦在從政者的嘴巴上說出來，所將引發的可怕結果，都已經被歷史證明過，影響之大、痛苦之深，難以想像。讓原住民族不得不警惕，難道一場白色恐怖的種族清洗又要來臨了嗎？原住民族絕對無法接受。

高金素梅總結，賴總統的這場演講，只是重新畫下了那道早已抹除的「反共紅線」，抹去了「團結」的可能性，製造了社會的對立。賴總統這種無視「多元民主」的反共台獨之路，是要走向極致的白色恐怖嗎？這是一個嚴肅而且嚴重的命題，有義務向全民交代。