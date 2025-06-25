賴清德雜質說如獨裁極權 學者：難保台灣不會變法西斯

賴清德總統下鄉宣講提出「雜質說」，稱罷免是打掉雜質，引發在野黨批評。清華大學兼任助理教授何志勇今日表示，有眾多排除異己、「雜質」的歷史經驗可供賴清德參考，相信賴清德在踏出第一步時，有自知之明，可以緊急煞車，亡羊補牢。否則台灣，難保不會成為下一個法西斯。

針對賴清德的雜質說，何志勇說，「雜質」有兩種，血統不純正或階級不純淨，以致思想不正確，其心必異，成為當權者的眼中釘，不除不快。二戰元兇納粹德國領袖希特勒，與義大利法西斯獨裁者墨索里尼，皆鼓吹「雅利安」（Aryans）種族優越論，自認為金髮碧眼的「高尚純種」。希特勒大屠殺600萬猶太人；墨索里尼透過一系列立法，剝奪境內猶太人的人權與工作權。

何志勇表示，1940年代蘇聯在史達林統治下，車臣人與克里米亞韃靼人遭指控「和納粹合作」，造成上百萬少數民族被迫放逐至中亞，許多人死於途中；1941年底太平洋戰爭爆發，美國對日宣戰。1942年小羅斯福總統簽署第9066號行政命令，將12萬日裔美國人強制送進十個拘留營，集中管理。因為他們是美國的「潛在威脅」。直到1988年，美國會通過「自由公民法」（Civil Liberties Act of 1988），時任總統雷根公開對二戰期間遭拘留的日裔美國人道歉，並依法賠償。

何志勇又說明，中國共產黨毛澤東則發動「文化大革命」，打擊「階級不純」的「黑五類」，包括地主、富農、反革命、壞分子與右派。造成100至350萬人，因政治因素死亡；北韓實行「出生成分」（Songbun）政策，以對金氏家族忠誠度為評比，結合血緣與階級出身，採取近乎世襲的方式來分類人民，在居住、配給、教育、工作上進行差別對待。

何志勇表示，社會科學中有「路徑依賴」（Path Dependance）理論，強調制度本身的惰性與歷史負擔造成不易改變性。簡單來說，「一旦走上某條路，即使不是最佳選擇，也會因為累積的成本、慣性或利益關係，難以回頭或改變。」

何志勇指出，歷史有借鏡。古今中外政客訴求去處「雜質」的下場或後果，自不待言。納粹、法西斯、蘇聯最後都倒台，並且留下惡名。中共、北韓是罕見至今存在的共產國家，高壓極權不知能維持到什麼時候？美國雖為老大哥，但願正視歷史過錯，立法正式道歉並賠償。而這些，都可以是賴清德總統的「路徑依賴」參考。相信他在踏出第一步時，有自知之明，可以緊急煞車，亡羊補牢。

何志勇強調，否則台灣，難保不會成為下一個法西斯，或國人不樂見的共產政權。如此，中華民國台灣民主化30年的努力將毀於一旦，無法回頭。