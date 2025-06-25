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賴清德雜質說...楊智伃：選票不是鐵鎚 異議不是雜質

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃表示，世界上獨裁政權、獨裁強人都說過類似的話，而賴清德不是在煉民主的鋼，而是在鍛他的權力之劍。7月26日投下不同意罷免票，告訴賴清德「你要打掉的雜質，才是真正的民主。」圖／取自楊智伃臉書
國民黨發言人楊智伃表示，世界上獨裁政權、獨裁強人都說過類似的話，而賴清德不是在煉民主的鋼，而是在鍛他的權力之劍。7月26日投下不同意罷免票，告訴賴清德「你要打掉的雜質，才是真正的民主。」圖／取自楊智伃臉書

賴清德總統昨在國家團結十講中一句「打掉雜質」，掀起熱議。國民黨發言人楊智伃表示，賴清德的這番話並不罕見，世界上獨裁政權、獨裁強人都說過類似的話，而賴清德不是在煉民主的鋼，而是在鍛他的權力之劍。7月26日投下不同意罷免票，告訴賴清德「你要打掉的雜質，才是真正的民主。」

楊智伃指出，賴清德從「併購說」到「其餘人口」，現在又有「雜質說」橫空出世。賴清德說，要用民主淬鍊出國家團結力量，透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍一般，百煉成鋼、打掉雜質，守護民主鋼鐵般的意志。

楊智伃分析，賴清德除了用「打掉雜質」來比喻選舉罷免、更甚至把民主當作「鋼鐵」、「鍊造武器」，目的是要打掉異己、打掉雜質。

她提到，蘇聯史達林名字意為「鋼鐵之人」，他將「鋼鐵」變成整套統治哲學，要求人民絕對效忠、意志服從國家、思想純化，並透過「大清洗」血腥剷除數百萬異己。納粹德國希特勒，他將猶太人、共產主義者等視為「毒瘤」、「威脅」，並稱德國民族需經「烈火淬煉」才能「純淨強大」，誘發國族清洗與排他政策。

中共總書記習近平更說過「只有把黨的偉大自我革命進行到底，不斷去雜質、除病毒、防汙染，才能永保黨的先進性和純潔性，確保黨永遠不變質、不變色、不變味。」

楊智伃說，這些都是過去獨裁強人說過的話，與賴總統昨天的談話「百煉成鋼、打掉雜質、鋼鐵般的意志」極為相似的脈絡。民主不是爐火煉鋼，選票不是鐵鎚，異議不是雜質，這才是歷史教大家的代價。

楊智伃說，民主更不該比喻為鋼，民主應該是水、是森林、是空氣、是光譜，是一切能讓自由呼吸、思想流動、多元共榮的存在。7月26日是一次拒絕專制復辟、反對獨裁的機會，出來投票，投下不同意罷免的票，告訴賴清德他要打掉的雜質，才是真正的民主。

賴清德 罷免 楊智伃

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