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賴總統拋團結國家十講 國家主人有「知」的權利

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統昨天出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨天出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。圖／聯合報系資料照片

總統兼民進黨主席賴清德25日於民進黨中常會表示，「團結國家十講」根基於我國是民主自由國家，國家的主人們對於國家大事，絕對有「知」的權利。這周日（29日），他將進行第三講「憲政體制」，邀請全體國人可以透過網路直播收看，多多分享。

賴總統表示，上周日，應民間團體的邀請，他開始進行「團結國家十講」十場專題演講，並已在這幾天，完成第一講「國家」，與第二講「團結」。這兩場分別針對「台灣的主權國家地位不容質疑」，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，以及「團結力量大」，希望「中華民國派反共」、「台灣派護台」，反共護台團結力量大，內容有做詳盡的演講。

賴總統說，希望透過直接面對社會大眾，讓更多國人瞭解，台灣當前面臨的嚴峻情勢，以及政府的立場與因應作為，才能凝聚國人共識、團結國家。他也相信，只要大家真的用心了解，國家現在遭遇的各種挑戰，尤其是願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」的用意跟重要性，且在相同的事實基礎上，團結一致，共同堅定對外。

賴總統也說，接下來的演講，會在他受邀出席的活動中，陸續舉辦。在這周日（29日），他將進行第三講「憲政體制」，邀請全體國人可以透過網路直播收看，並請多多分享，也多多指教。

另外，賴總統提到，這周六（28日）是一年一度的民進黨全國黨員代表大會，民進黨是對內擁有民主程序可以多元競爭，對外則團結一致的政黨。他也非常期待在當天，和全體黨代表同志報告，這一年的工作成果，並了解來自全國各地的寶貴意見，讓民進黨可以持續向前。

民進黨今年全代會以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸，從賴總統提出的「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、強化治理、團結前行的堅定承諾。

這一年間，賴總統與行政院長卓榮泰一同率領執政團隊，歷次的滿意度民調，都獲得人民高度的評價。本屆全代會，是民進黨持續執政、落實改革承諾的關鍵時刻，因此今年全代會的主題為「更好的民主，更好的台灣」，展現民進黨傾聽人民聲音、堅守台灣主權，讓台灣民主變得更好的展望。

賴清德 網路直播 民進黨 民調

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