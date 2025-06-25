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賴清德「罷免雜質說」惹議 徐榛蔚：沒有人該是雜質
總統賴清德昨晚在「團結國家十講」第二講「團結」中提及，「透過選舉罷免打掉雜質」，「雜質說」引發熱議。花蓮縣長徐榛蔚發文指出，國際情勢動盪不明、團結台灣，沒有人是局外人，沒有人該是雜質。
賴清德昨天在桃園市客家青年會「民主、公義與未來的台灣客家論壇」發表「團結國家十講」，在第二講時，提到「透過一次次的選舉、罷免，一張張的選票，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，百鍊成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志」，引發在野黨強烈反彈，認為此說法凸顯執政黨獨裁思維。
徐榛蔚無法認同賴總統「罷免是打掉雜質」，她回應，每一個人生活在台灣這片土地，總統需有團結台灣帶領穩健前行的高度。
徐榛蔚表示，尤其面對近期國際情勢動盪不安、前景不明，貿易戰、關稅戰隨時波及台灣，台灣青年經濟就業等民生問題、少子化國安問題未解，缺電、漲電價能源危機已是進行式，此時此刻更該團結，政府努力做事，沒有一個人是局外人，更沒有人該是台灣這片土地上的雜質。
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