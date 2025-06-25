快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德「罷免雜質說」惹議 徐榛蔚：沒有人該是雜質

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
針對賴清德總統的「雜質說」，花蓮縣長徐榛蔚發文指出，國際情勢動盪不明、團結台灣，沒有人是局外人，沒有人該是雜質。本報資料照片
針對賴清德總統的「雜質說」，花蓮縣長徐榛蔚發文指出，國際情勢動盪不明、團結台灣，沒有人是局外人，沒有人該是雜質。本報資料照片

總統賴清德昨晚在「團結國家十講」第二講「團結」中提及，「透過選舉罷免打掉雜質」，「雜質說」引發熱議。花蓮縣長徐榛蔚發文指出，國際情勢動盪不明、團結台灣，沒有人是局外人，沒有人該是雜質。

賴清德昨天在桃園市客家青年會「民主、公義與未來的台灣客家論壇」發表「團結國家十講」，在第二講時，提到「透過一次次的選舉、罷免，一張張的選票，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，百鍊成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志」，引發在野黨強烈反彈，認為此說法凸顯執政黨獨裁思維。

徐榛蔚無法認同賴總統「罷免是打掉雜質」，她回應，每一個人生活在台灣這片土地，總統需有團結台灣帶領穩健前行的高度。

徐榛蔚表示，尤其面對近期國際情勢動盪不安、前景不明，貿易戰、關稅戰隨時波及台灣，台灣青年經濟就業等民生問題、少子化國安問題未解，缺電、漲電價能源危機已是進行式，此時此刻更該團結，政府努力做事，沒有一個人是局外人，更沒有人該是台灣這片土地上的雜質。

針對賴清德總統的「雜質說」，花蓮縣長徐榛蔚發文指出，國際情勢動盪不明、團結台灣，沒有人是局外人，沒有人該是雜質。圖／翻攝徐榛蔚臉書
針對賴清德總統的「雜質說」，花蓮縣長徐榛蔚發文指出，國際情勢動盪不明、團結台灣，沒有人是局外人，沒有人該是雜質。圖／翻攝徐榛蔚臉書

罷免 徐榛蔚

延伸閱讀

賴清德「雜質」說非首次 2019年副總統政見發表就提出

透過選舉罷免打掉雜質 賴清德：「團結十講」非針對在野

透過選舉罷免打掉雜質 賴清德：「團結十講」非針對在野

影／重批雜質說 朱立倫：賴清德的團結就是純化、清洗

相關新聞

透過選舉罷免打掉雜質 賴清德：「團結十講」非針對在野

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，上周日他應民間團體的邀請，開始進行「團結國家十講」十場專題演講，本周日...

賴清德「雜質」說非首次 2019年副總統政見發表就提出

賴清德總統昨晚發表團結第二講時指出「透過一次又一次選舉、罷免打掉雜質」引發批評，總統府回應表示，這並非賴總統首次以鑄劍為...

總統府指在野黨過度解讀雜質說 民眾黨質疑失言或脫稿

賴清德總統昨天發表「團結國家十講」第二講，談及用民主淬鍊國家團結的力量、透過選舉罷免「打掉雜質」。民眾黨發言人吳怡萱今天...

賴總統拋團結國家十講 國家主人有「知」的權利

總統兼民進黨主席賴清德25日於民進黨中常會表示，「團結國家十講」根基於我國是民主自由國家，國家的主人們對於國家大事，絕對...

賴清德「罷免雜質說」惹議 徐榛蔚：沒有人該是雜質

總統賴清德昨晚在「團結國家十講」第二講「團結」中提及，「透過選舉罷免打掉雜質」，「雜質說」引發熱議。花蓮縣長徐榛蔚發文指...

民眾黨啟動宣講團反惡罷 青年十問反擊賴總統團結十講

國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案7月26日投票，青年族群投票率與投票意向成為關鍵，民眾黨今天宣布籌組「青年宣講團」，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。