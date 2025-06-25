賴清德「罷免雜質說」惹議 徐榛蔚：沒有人該是雜質

總統賴清德昨晚在「團結國家十講」第二講「團結」中提及，「透過選舉罷免打掉雜質」，「雜質說」引發熱議。花蓮縣長徐榛蔚發文指出，國際情勢動盪不明、團結台灣，沒有人是局外人，沒有人該是雜質。

賴清德昨天在桃園市客家青年會「民主、公義與未來的台灣客家論壇」發表「團結國家十講」，在第二講時，提到「透過一次次的選舉、罷免，一張張的選票，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，百鍊成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志」，引發在野黨強烈反彈，認為此說法凸顯執政黨獨裁思維。

徐榛蔚無法認同賴總統「罷免是打掉雜質」，她回應，每一個人生活在台灣這片土地，總統需有團結台灣帶領穩健前行的高度。