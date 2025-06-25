民眾黨啟動宣講團反惡罷 青年十問反擊賴總統團結十講

國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案7月26日投票，青年族群投票率與投票意向成為關鍵，民眾黨今天宣布籌組「青年宣講團」，未來將深入社區宣傳反罷免行動、重啟核三公投案，而針對賴清德總統近日啟動「團結十講」，民眾黨也提出「青年十問」要求總統府正面回應。

民眾黨下午舉行「眾青SPOTLIGHT，青年宣講團啟動」記者會，多位青年代表分別針對低薪通膨高房價、少子化國安危機、空汙惡化停電頻傳、詐騙猖獗揚名世界、司法侵害人權、政黨進入媒體、行人地獄交通憾事頻傳、學歷貶值就業困難、國安破洞共諜案頻傳、大罷免癱瘓施政等議題提出「青年十問」，喊話賴總統回應青年關心的民生議題。

民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱說明，民眾黨在今年夏天有兩大重點，分別是催動反罷免行動、宣傳重啟核三公投，為了讓更多青年朋友加入行列，因此正式啟動青年宣講團，賴清德總統宣示7月為「國家團結月」，然而所謂的「團結十講」不僅內容空泛，更是以團結為名進行實質分裂，民眾黨也提出「青年十問」要求府方正式回應。

民眾黨青年部主任劉昱鴻指出，賴總統昨天引用蔣渭水名言「同胞須團結，團結真有力」，同時間卻也提到透過選舉罷免去除雜質，是否意指政治立場、問政方向不同的在野黨，當年蔣渭水想要團結百分之百的台灣人，如今賴總統卻煽動40%支持者支持罷免。

劉昱鴻說，為了台灣的能源穩定、對抗虛耗空轉的大罷免，民眾黨決定組成青年宣講團走上街頭，接下來會深入社區與所有國民溝通，由於必須具備一定的口才技巧與辯論能力，民眾黨事先也有進行完整全面的培訓，希望全民共同關注反罷免行動。

吳怡萱表示，民眾黨主席黃國昌今天在黨政聯繫會議提到，重啟核三公投是今年夏天的重中之重，也是民眾黨非常重視的議題之一，呼籲全體黨公職全心全力投入、深入地方舉辦座談會，藉此廣邀社會賢達加入並推動公投顧問團，而青年宣講團也會深入全國各地宣傳。