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賴清德「雜質」說非首次 2019年副總統政見發表就提出

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
賴清德總統2019年身為副總統候選人時，曾於電視政見發表會上呼籲民眾，利用一張張選票「打掉一中雜質」。圖取自賴清德臉書。 
賴清德總統2019年身為副總統候選人時，曾於電視政見發表會上呼籲民眾，利用一張張選票「打掉一中雜質」。圖取自賴清德臉書。 

賴清德總統昨晚發表團結第二講時指出「透過一次又一次選舉、罷免打掉雜質」引發批評，總統府回應表示，這並非賴總統首次以鑄劍為例，卻不提「雜質」。而翻閱賴總統發言，賴總統2019年身為副總統候選人時，於電視政見發表會上也呼籲民眾，「要利用一張張選票，打掉一中雜質」，類似概念早已出現。

賴清德2019年擔任前總統蔡英文的副總統候選人，他當時於電視發表會第二輪發言，提出「團結共創榮景6項使命」，6項使命為捍衛台灣主權、守護台灣民主、維護台灣人民決定自己國家未來前途的權利、齊心協力發展經濟與建設國家、穩定兩岸關係、促進印太區域和平發展。

賴清德還說，如果有人仍然執迷不悟，為了台灣的未來，也為了台灣世世代代的子孫，敬請台灣人民，發揮民主的力量，「透過一次次的選舉，利用一張張選票，像打鐵、鑄劍一般，一鎚又一鎚，打掉一中雜質，將國人守護台灣，維護民主的民意煉成鋼鐵一般的國家意志，團結台灣！」

而賴總統團結國家十講，不斷強調的「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」等，此說法當時也出現在政見會上。

他當時在政見發表會上說，台灣是我們共同的美好家園，中華民國已經在台灣新生，台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，跟中華人民共和國互不隸屬。台灣的未來前途，應該交由台灣人民來決定，這不就是台灣當前最真實的情況，也是多數人的共識嗎？

政見發表會 台灣人

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