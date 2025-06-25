透過選舉罷免打掉雜質 賴清德：「團結十講」非針對在野

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，上周日他應民間團體的邀請，開始進行「團結國家十講」十場專題演講，本周日將進行第三講「憲政體制」，希望透過直接面對社會大眾，讓更多國人瞭解，台灣當前面臨的嚴峻情勢，以及政府的立場與因應作為，才能凝聚國人共識、團結國家。

黨內人士指出，今天中常會臨時動議，由新聞部主任吳崢以「中共三個80年」為題，分析中國下半年對台可能出現的新國際論述，報告完之後，賴總統回應，這正是他進行「團結國家十講」的原因，不是針對在野黨，是因為中國在國際社會上，一直要扭曲歷史，要抹去中華民國存在，他有責任、義務要講清楚。

賴總統在中常會談話表示，他這幾天已經完成第一講「國家」，與第二講「團結」，這兩場分別針對「台灣的主權國家地位不容質疑」，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，以及「團結力量大」，希望「中華民國派反共」、「台灣派護台」，反共護台團結力量大，內容有做詳盡的演講。

賴總統說，「團結國家十講」根基於台灣是民主的國家，因為是自由民主的國家，所以國家的主人們，對於國家大事，絕對有「知」的權利。他相信，只要真的用心了解，國家現在遭遇的各種挑戰，尤其是願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」的用意跟重要性，且在相同的事實基礎上，團結一致，共同堅定對外。