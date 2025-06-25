總統府指在野黨過度解讀雜質說 民眾黨質疑失言或脫稿

賴清德總統昨天發表「團結國家十講」第二講，談及用民主淬鍊國家團結的力量、透過選舉罷免「打掉雜質」。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，總統府的說法越描越黑，原先的講稿沒有出現「打掉雜質」四個字，賴總統究竟是失言，還是真心想要透過罷免打掉雜質。

賴總統昨天以「團結」為主題發表「團結國家十講」第二講，內容提及透過選舉罷免打掉雜質，接連引發在野黨立委批評。總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統並非首次以「鑄劍」為例，希望政治人物不要過度解讀，模糊以團結國人為主題的演講。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，吳怡萱會後受訪時表示，總統府的說法越描越黑，無法清楚交代賴總統是否為失言或脫稿演出，尤其是原先的講稿未有「打掉雜質」四個字，總統府事後提供的新聞稿也並未出現，賴總統究竟只是單純失言，還是真心想要透過大罷免打掉雜質，這件事情讓大家感到非常恐懼跟害怕。

吳怡萱也提及，民進黨發言人吳崢聲稱「在野黨不必對號入座」，民眾黨非常不想對號入座，但是也請執政黨說明究竟誰才是雜質，「我們無法接受執政黨假借團結行分裂之實，賴總統昨天的整場演講沒有感受到團結，反而是以總統的身分對台灣進行分化。」

吳怡萱直言，台灣社會內部出現意識形態的獵巫，所謂的「團結十講」有如民進黨主席進行造勢，完全看不到一個總統應有的高度跟格局。