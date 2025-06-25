總統府新聞稿避「雜質說」 國民黨：賴總統應出面道歉

賴清德總統昨晚繼續「團結國家十講」，總統府新聞稿以及賴總統在演說現場播放的投影片，均未提到引發爭議的「打掉雜質」。國民黨表示，民進黨立委郭昱晴可以刪文道歉，總統府新聞稿刪掉賴清德講過的內容，賴是不是應該出面道歉？

檢調偵辦民進黨立委陳瑩罷免案涉偽造提議書案，今上午通知2名國民黨中央黨部組發會黨工到調查局北機站說明。

國民黨文傳會主委林寬裕中常會後受訪表示，目前個案還在進行中，連最支持綠共的週刊都質疑檢察官辦案的證據力，可看出最近的司法公正性被全國人民質疑，國民黨一定會全力協助黨工維護自身清白。

對於各地方黨部陸續因罷免不實連署風波被偵辦、起訴，國民黨一直未公開道歉。林寬裕表示，檢方證據已多次被外界質疑辦藍不辦綠，其公正性大家都看在眼裡。國民黨尊重也配合檢方偵辦，希望將來移到院方能公正審理，還給黨工清白。

林寬裕也質疑，最近一連串的司法行動，是綠共政黨要過濾雜質、純淨工程，司法也成為工具。大家查一下可發現，對岸有個政黨非常喜歡講「純淨」、「過濾雜質」，總統府要大家不要過度解讀，新聞稿又避開「打掉雜質」，這是此地無銀三百兩，96%其餘人口現在又要被歸類為雜質，大家絕對無法接受。

國民黨發言人楊智伃表示，檢方的手段是否在呼應賴清德所提到的「打掉雜質」，要用鋼鐵般的意志淬煉成賴清德想要的民主？雜質說之所以在網路上發酵、被人民感到不齒，賴更應該出面為「打掉雜質」道歉，不是透過總統府說過度解讀，更不是在新聞稿刪掉自己曾經講過的話。