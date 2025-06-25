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盧秀燕：尊重總統開講 建議談談民生疾苦

中央社／ 台中25日電

總統賴清德昨天發表「團結國家十講」第二講。台中市長盧秀燕今天表示，總統要開講，她尊重，但建議要談談民生疾苦，談談政府有什麼辦法改善經濟，讓產業、經濟也能夠有所幫助。

賴總統昨天在「團結國家十講」第二講表示，認同台灣的護台，中華民國認同的反共，台灣派和中華民國派團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國侵略併吞。

盧秀燕今天出席北屯區崇德十九路完工典禮時受訪表示，台灣是自由民主的國家，總統要開講、總統的史觀，「我們都尊重，我們沒有反對、沒有意見。」

盧秀燕說，總統既然有時間開講，建議要談談民生疾苦，「不要只談遠古的長毛象」，因為現在物價在漲，一般民眾生活很辛苦，受到關稅跟匯率的影響，產業也很辛苦。

她表示，應對焦民生疾苦，談談政府有什麼辦法改善經濟，物價在漲的情況之下，可以讓大家日子稍微好過一點，同時讓產業、經濟也能夠有所幫助。

對於立法院副院長江啟臣等6名選區在台中的國民黨立委昨天齊聚發聲，要求實現無煤家園，盧秀燕說，非常謝謝這6名委員，他們勇於替台中市民發聲，當初投票給他們是值得的，因為在立法院，在各個地方不斷為台中爭取建設、爭取經費，「讓我不至於孤軍奮鬥」。

盧秀燕

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