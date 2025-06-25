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趙少康嗆賴清德：把人民當成雜質 人民會把政府當雜碎

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統昨天出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨天出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨晚「團結國家十講」第二講提到「透過選舉罷免打掉雜質」，引發熱議。中廣前董事長趙少康表示，他不同意賴清德的「撕裂國家十講」，並指賴清德的雜質說，論調跟共產國家一樣，真是令人毛骨悚然。趙少康警告賴清德，把所有不投綠、不贊成大罷免的人民都當成雜質，人民就會把政府當雜碎。

賴清德宣布已經規劃「團結國家十講」，昨天晚上是第二講，不論第一講或第二講，內容都在撕裂台灣，只團結了極端的台獨支持者，只想替大罷免添柴火，不想促進國家團結。今天上午，他邀請國民黨立委謝龍介、前立委鄭麗文、前衛生署長楊志良一起打臉賴清德的「團結」。

趙少康說，賴清德的第二講，把跟他意見不同的人都歸類為「雜質」，讓人聯想到毛澤東說「要像鋼鐵一樣鍛造我們的隊伍，把壞分子徹底清除出來」，北韓也說「要用鐵拳粉碎內部的資本主義思想，把思想上的雜質連根拔除」。對照賴清德的雜質說，論調跟共產國家一樣，他到底想做什麼？真是令人毛骨悚然！

趙少康表示，賴清德昨天晚上特別以古寧頭、八二三兩場勝仗為例，強調團結的重要。的確，這兩場戰役如果輸了，台灣就落入中共手中，如果不是兩蔣父子打了勝仗， 賴清德就會變成他最討厭的中國人 。

趙少康警告賴清德，把所有不投綠的人，不贊成大罷免的人都當成雜質，賴清德把人民當雜質，人民就會把政府當雜碎。他也敬告賴清德，只有做到不罷免、不抹紅兩點，才能談團結，否則都是假的。從現在開始，賴清德每講一次「團結國家」，隔天他就開記者會駁斥他的亂講一通，以端正視聽。

趙少康 賴清德 大罷免

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