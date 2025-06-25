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賴清德「打掉雜質」說 王世堅：在野曲解無異議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統近日展開「團結國家十講」，提及「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，被認為在引射在野黨是雜質，引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，在國家要團結邁進的時候，這樣解讀很不好，不要曲解國家元首的談話，賴總統原意就要大團結，曲解應該被全民譴責、唾棄。

王世堅指出，藍白面對公民團體罷免，把一切事情都歸責給總統，這很不客觀也和事實不符，在野黨先是拒絕與總統共商國是，之後又曲解總統的團結十講，就變成政黨之間的惡鬥，非常不好。

王世堅說，賴總統首要任務就是要全體國人團結，不可能在「十講」當中暗列哪一些攻擊言論、詞句，希望在野黨好好思考，也呼籲在野黨要接受賴總統邀請共商國是。

罷免 王世堅

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