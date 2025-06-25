國民黨：賴總統一面喊團結一面司法追殺

國民黨智庫副執行長凌濤今天說，總統賴清德高喊團結之際，檢調竟然雙標辦案，約談國民黨工，根本是司法追殺。國民黨立委謝龍介則批評，賴總統不斷分化人民，從內部找敵人，只有鬥爭不顧民生，有什麼資格談團結。

賴總統昨晚發表「團結國家十講」第二講，表示要用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」；台灣派和中華民國派團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國侵略併吞。

凌濤表示，當賴總統高喊團結之際，檢調竟然雙標辦案，約談國民黨中央黨部組發會副主委與專委，這根本是司法追殺、高壓迫害。他舉例，民進黨立委林岱樺遭到光速起訴、速審速辦，但賴總統嫡系的民進黨立委林宜瑾案件沒有下文，根本是雙重標準。

凌濤也質疑，難道要有「新潮流護身符」或「清德牌濾水器」，否則其他人通通是雜質，通通是「其餘人口」，這根本是民主獨裁。賴總統一方面高喊團結，另方面進行司法追殺，人民已經看得很清楚，如果不同意賴總統的行徑，請投下不同意罷免票。

前中廣董事長趙少康也召開記者會表示，賴總統沒有資格談中華民國，真正的中華民國派是反共、反台獨，今天要主張台獨，就不是中華民國派，中華民國派與台獨是勢不兩立，不可能團結在一起。賴總統嘴巴說中華民國台灣，心裡想的是台獨，大家都心知肚明。

趙少康強調，賴總統接下來還有八講，都是在替罷免煽風點火，如果真要團結，賴總統應立刻宣示、下令民進黨不介入大罷免，以後民進黨的成員不抹紅國民黨，至少做到不介入罷免、不抹紅，再來談團結，否則都是假的。

趙少康也認為，國民黨組發會副主委現在還在被約談，民進黨的司法招就是搜索、約談、羈押、起訴，這樣就能夠團結嗎，團結在約談之下嗎，賴總統當選後只有一招，就是要大罷免，把國民黨通通抹紅。

與會的國民黨立委謝龍介說，賴總統的說法代表意見不同的就是雜質，所以台灣大概有1400多萬的雜質；賴總統不斷分化人民，從內部找敵人，只有鬥爭不顧民生，有什麼資格談團結。