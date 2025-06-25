賴清德「雜質」說 柯志恩：名為團結反共 實為政治清洗

賴清德總統宣布啟動下鄉「團結國家十講」，第二講稱「罷免是打掉雜質」，引發爭議。國民黨立委柯志恩今批賴總統「雜質」說，名為「團結反共」實為「政治清洗，順昌逆亡」，不免讓人想起中共也有「過濾雜質、清除毒素、純潔黨的隊伍」之說法，聽在人民耳裡實荒謬無比，更覺「綠色恐怖」已玷汙台灣的民主形象。

柯志恩表示，賴清德說「團結」如嘴巴唸經、有口無心，長篇大論只是片面詮釋民進黨的政治主張與價值。昨更語出驚人把政治立場不同者視為「雜質」打掉，身為國家元首，竟有如此「偏執、極端、蠻橫」的心態，此與剷除異己、肅清政敵的獨裁者又有何異？難道只有膜拜民進黨價值和臣服總統意旨才是「無暇、純淨」？又是否綠營的黑熊和青鳥們，更符合總統所謂的「守住民主鋼鐵意志」，「其餘人」則是民進黨要「錘鍊」的對象。不免讓人想起中共也有「過濾雜質、清除毒素、純潔黨的隊伍」之說法，聽在人民耳裡實荒謬無比，更覺「綠色恐怖」已玷汙台灣的民主形象。

柯志恩指出，倘真如賴清德所言，前總統蔡英文2021年提出的「四個堅持」獲得8成民意支持，是「團結台灣的新共識」，為何賴清德在2024年只獲得4成選票支持﹖到底有沒有所謂的「團結台灣的新共識」？事實是，賴清德的台獨本質多數人民不埋單，致使大選結果成為行政和立法「雙少數總統」，身為總統和執政黨的主席，面對少數執政的現實，理應謙卑協商、廣納建言，凝聚共識。但民進黨不遵循民主國家的正常運作，反以政治操作和算計為手段，傾府院黨之力打壓在野監督力量，試圖走向一黨獨大的集權體制，這才是台灣民主的真正危機。

柯志恩提到，賴清德還發明「團結心法」，即「認同台灣的護台，中華民國認同的反共」，合起來就是「團結反共」，聽來似是而非、實則玩弄話術、自欺欺人。相信台灣多數人民都支持捍衛主權與自由體制，效忠的國家名稱是「中華民國」，也都摯愛台灣，但認同台灣絕不等於接受民進黨違背憲法、切割國家歷史、用台獨意識掏空中華民國的做法。說白了，如今民進黨高位者享有國家的名位、榮耀及優渥待遇，所憑藉的正是「中華民國」這個憲政體制的庇護，但總統卻說「中華民國是災難」，豈不令人心寒。

柯志恩認為，倘若總統連歷史都要切割，把國家認同從1949年之後甚至是1996年總統直選之後才算，這是數典忘祖，更是對憲政基礎的否定，又如何奢談「團結愛國」？「團結」不是對權力低頭，更不是清除異己的藉口。套句羅蘭夫人死前遺言：「自由、自由，多少罪惡假汝之名！」今天賴總統不也在「團結」的包裝下，進行「政治清洗、順昌逆亡」的罪惡？