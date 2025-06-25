賴清德雜質說引眾怒 侯友宜：水跟水有不同顏色非雜質

賴清德總統日前啟動「團結國家十講」，昨晚第二講稱一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，引發在野黨批評。民眾黨新北議員陳世軒今問新北市長侯友宜如何看？侯說，民主核心是團結、包容不同力量，水跟水之間也許顏色不同，可以混在一起，但不能叫雜質。

陳世軒問侯什麼是雜質？侯說，雜質就是水裡面有不潔的東西、不能喝，這叫雜質。陳又問怎麼看賴說用選舉方式汰除雜質？侯表示，這講法大家很難接受，民主的核心是團結、包容不同力量，但也不能叫雜質，水跟水之間也許顏色不同，可以混在一起叫團結，但雜質是不能碰也不能喝。

侯說，立委是大家一票票選出來的，意見可能有不一樣，但不能稱作雜質，不能否定當時其他人選出來的立委，很多人跟市長意見不一樣，就說不同意見的議員是雜質嗎？不能這樣說啦。

陳世軒說，現在全國亂糟糟，賴總統帶頭撕裂社會，這不是好現象，甚至定調7月要做為團結月，昨天宣布7月針對防空避難大稽查，市長是否知情？有沒有跟新北市府相關局接觸？

侯表示，他也是從媒體上看到，工務局剛才收到公文。

陳批評，先定調7月要做為團結月，另一手又搞大罷免非常不應該，中央不應該只有口號、意識型態，卻沒有作為。