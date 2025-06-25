影／別只談長毛象！賴清德團結二講 盧秀燕喊話總統：對焦民生疾苦

賴清德總統昨啟動「團結國家十講」第二講，對此，台中市長盧秀燕今喊話頼清德表示，現在無論產業或民生，大家都辛苦，建議總統「希望總統有時間開講，不要只談遠古的長毛象，也希望看看現在的民生疾苦」，並建議他「對焦民生疾苦」，。

賴清德昨啟動「團結國家十講」第二講昨晚在桃園登場，他表示，台灣有超過八成民意支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主的意志。

台中市長盧秀燕今天上午10時參加 「巨蛋特區交通解方」崇德十九路開闢工程完工祈福典禮。

盧秀燕在典禮後受訪，對於賴清德總統昨啟動「團結國家十講」第二講看法？她表示，她要再次申明，台灣是自由民主國家，總統要開講，總統的史觀，「我們都尊重、我們沒有反對，我們沒有意見」，但另一方面，總統既然有時間開講，她要建議總統「要談談民生疾苦」，不要只講長毛象。

盧秀燕認為，為什麼呢？因為現在物價在漲，民眾生活很辛苦，受到美國對我關稅和台幣升值，台灣產業出口競爭力受匯率波動影響，產業也很辛苦，無論產業或民生，大家都辛苦。

盧秀燕建議總統，「有時間開講，盼他也能撥出時間『對焦民生疾苦』，談談政府有什麼辦法改善經濟，讓民眾日子好過一點，產業也能有所幫助，「希望總統有時間開講，不要只談遠古的長毛象，也希望看看現在的民生疾苦」。