「雜質說」挨轟 吳思瑤：社會要去蕪存菁 國會要擇優汰劣

賴清德總統「雜質說」引發在野不滿。民進黨立院黨團25日指出，雜質指得是，人在台灣心卻沒有要守護台灣，也不反對處處侵略、施壓台灣的境外敵對勢力；面對國會中，甘作中國在台協力者的立委，人民會用民主行動證明，台灣社會需要去蕪存菁、台灣國會需要擇優汰劣。

賴總統日前啟動「團結國家十講」，昨天晚間出席桃園市客家青年會「在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇」，發表「團結國家十講」第二講，並以團結為主題。他說，民主淬鍊出國家團結的力量，透過選舉罷免「打掉雜質」，讓在野質疑有失總統高度。

對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，賴總統的團結國家十講才進行五分之一，目前分別講述國家歷史史實、團結，但國民黨上上下下整個跳腳，每天挑戰台灣社會共識，發言簡直比「國台辦更國台辦」。

吳思瑤指出，總統所提的是，不管是「反共的中華民國派」，或「護台的台灣派」，都是台灣社會主流民意，也就是現在的台灣社會共識，如果不反共、不反侵略、不反併吞，確實不相容於台灣主流民意；總統所謂的雜質，是指人在台灣，心卻沒有要守護台灣，也不反對處處侵略、施壓台灣的境外敵對勢力。

吳思瑤續指，當前國會內部有兩種立委，一種是心繫台灣，為台灣主流民意發聲，一種是心不在台灣，甘作中國在台協力者，相信人民會用具體的民主行動證明，台灣社會需要去蕪存菁、台灣國會需要擇優汰劣。