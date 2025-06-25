新聞稿避賴總統「雜質說」 府：非首度以鑄劍為例 勿過度解讀

賴清德總統昨晚在桃園發表團結國家十講的第二講，其中談到有8成民意支持前總統蔡英文所提包含中華民國與中華人民共和國互不隸屬的4個堅持，他說，這8成民意要透過一次又一次選舉罷免、一張又一張選票，千錘百鍊，打掉雜質，淬煉出捍衛主權，守護民主鋼鐵般意志；總統府的新聞稿以及賴總統在演說現場播放的投影片，均未提到引發爭議的「打掉雜質」。

對比賴總統當場演說，以及新聞稿和投影片的內容可發現，當賴總統說出，「這8成民意要透過一次又一次選舉罷免、一張又一張選票，一錘又一錘，千錘百鍊、百鍊成鋼，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權，守護民主鋼鐵般意志」，他幾乎全程緊盯螢幕，在說完百鍊成鋼後，冒出「打掉雜質」，再回頭接上投影片「淬鍊出捍衛主權，守護民主鋼鐵般意志」，並稱這樣自然而然可以守護主權，現場隨即響起掌聲。

賴總統的打掉雜質說讓人聯想到正在進行的大罷免活動，引發藍白批評。

總統府發言人郭雅慧表示，這並非賴總統首次以鑄劍為例，談「用民主淬煉國家團結的力量」，盼政治人物勿過度解讀。

針對外界批評，郭雅慧指出，賴總統於演講中，以打鐵鑄劍為例，意在形容台灣有8成民意支持蔡前總統的四個堅持，此8成民意透過一次次民主程序，淬鍊出守護民主的鋼鐵意志，就像打鐵鑄劍經過千錘百鍊、百鍊成鋼；表達重點在於用民主淬鍊出守護民主的鋼鐵意志、淬鍊出國家團結的力量。

郭雅慧說，演講結論提到的淬鍊結果，是反共的中華民國派，加上保台的台灣派，攜手團結一起反共保台反併吞，並重申反共護台是國家最大公約數。

郭雅慧表示，賴總統昔日2019年在美演講談話，主題即為「用民主淬鍊國家團結的力量」，並非首次以鑄劍為例；盼政治人物勿過度解讀，模糊以團結國人為主題的演講。