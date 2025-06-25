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賴總統「打掉雜質」說 吳崢：在野黨不必對號入座

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統近日展開「團結國家十講」，提及「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，被認為在引射在野黨是雜質，引發爭議。民進黨發言人吳崢今天表示，在野黨不用太過敏感、對號入座。

吳崢指出，賴總統談話重點也不是放在雜質，而是百鍊成鋼，透過一次次選舉讓台灣越來越好，不論國民黨、民進黨，都會把選舉罷免結果稱為人民勝利，總統演講當中重點在表達台灣透過民主程序越來越好，就想打鐵一樣，選民每次投票都能選賢與能。

吳崢說，透過全台人民大選中一起行使主權在民，也是透過每次選舉強化國家認同，台灣透過民主越來越好、百鍊成鋼，總統開宗明義就講了，十講就是團結台灣跟國家，當然不會特別攻擊任何人，在野黨不用太過敏感。

在野黨質疑，中國國家主席習近平也說過「雜質說」，賴清德談話有共產黨味道。吳崢表示，這是過度連結，華語詞彙這麼多，本來大家就會各自運用，台灣常常講自由民主是台灣驕傲，中共也喜歡標榜自己是民主制度，宣傳中國是民主集中制，不可能台灣做自己是民主國家、中國也說自己是民主國家，就說賴清德是習近平，這是很牽強且荒謬連結。

賴清德 吳崢

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