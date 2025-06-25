反對總統「打掉雜質說」侯友宜：團結應包容不同聲音

針對國民黨新北市黨部31人遭檢方起訴涉罷免案偽造連署書，新北市長侯友宜今表示，司法辦案應獨立超然、公正公平，不能成為政治打壓異己的工具，並強調「不能辦藍不辦綠」。侯也回應總統賴清德日前以「打掉雜質」比喻選舉與罷免行動，直言應以包容態度團結台灣，「人民選出來的立委不該被當作雜質打掉」。

新北地檢署昨起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等人，指其涉及偽冒民進黨立委蘇巧慧等人的罷免連署書，引發政壇關注。侯友宜上午出席市政會議時表示，司法應堅持「不偏不倚」，辦案過程不能有偏袒，不能出現選擇性辦案，「我希望司法一定要秉持公正、公平，不要有辦藍不辦綠的情形」。

關於賴清德總統昨在桃園的「團結國家行動十講」中提及，台灣社會應透過一次次的選舉與罷免，如同「打鐵鑄劍般千錘百鍊，把雜質打掉」，該言論引發藍白陣營批評。侯友宜回應表示，「總統一直在說要團結台灣、團結中華民國，那就要包容不一樣的聲音，才叫做團結。」

侯友宜強調，如果真的要團結，就應該學會包容、學會放下，攜手向前走，「怎麼會把人民選出來的立委變成就是一個雜質，要把他打掉呢？」他認為，政治語言應更謹慎，總統作為國家領袖，應該展現包容的高度，而非製造對立。