貼文不提「雜質說」 賴清德臉書仍被罵聲灌爆

賴清德總統近日啟動「團結國家十講」，從第一場「長毛象」到第二場「雜質說」都引發批評聲浪。賴總統陸續將演說成果發臉書貼文，其中第二講不提「雜質說」，不過有關「十講」多則相關貼文仍被灌爆；網友紛紛留言批評內容空洞、團結只是口號等，更要賴總統不要嘴上一套、私下一套。

賴總統「團結國家十講」第二講昨晚在桃園登場，他表示，要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主的意志。賴總統演說結束後，也將精華圖文上傳臉書，文中不斷強調團結，也引發大量網友留言討論；有眼尖網友也發現，怎麼最爭議的「雜質說」被拿掉了？

貼文內容中有支持者打氣，但更多網友及民意代表批評，直呼「怎不敢把打掉雜質放入文中？」、「一個字 : 空」、「一年了，你到底做了啥」、「然後呢？」、「整天說幹話不累嗎」、「順我者昌，逆我者亡概念」、「團結然後罷免！？」、「無恥！」。

事實上，不只是賴總統第二講結束後貼文，早在第一講、預告第二講貼文中，就已經引發眾多網友不滿，最多批評賴總統演說內容空洞「聽君一席話如聽一席話..廢話」、「畫虎爛」、「幹話王」、「第1講：幹話；第2講：廢話」。第二講貼文一晚已經超過3000則留言，第一講及預告第二講也都分別超過5000及2000則留言。

另外，也不少網友不滿賴總統施政及主張「生雞蛋沒，放雞屎有」、「取消大罷免才是團結」、「不用嘴上一套，私下一套。換別招」、「第二假、分裂、仇恨吧」、「是⋯肚子很團結嗎」、「團結不是靠嘴巴說」、「拼獨大，隻手遮天」、「除了賣芒果乾，還剩什麼」、「看到一堆人罵你，我就放心了」。

國民黨立委徐巧芯也於留言區批評，近兩場重點整理就是「台灣有猛瑪象」、「跟我不同意見的你各位都是雜質」，總統來之前，活動現場還要先學習北韓官媒新聞主播李春姬喊「總統好！」。