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賴清德糾正原民中國溯源 高金素梅批殖民者「訓示」口吻

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
無黨籍原民立委高金素梅。圖／聯合報資料照片
無黨籍原民立委高金素梅。圖／聯合報資料照片

賴清德總統宣布啟動下鄉「團結國家十講」，稱「有些台灣原住民不了解，以為台灣的原住民是來自中國大陸⋯⋯台灣的原住民是南島語系，是很多國家的發源地」，無黨籍原民立委高金素梅今公開諷刺，賴清德變成人類學家，賴總統是否要回去福建認祖歸宗？說到被殖民，原民深受其害，「眼前的台灣執政者，竟以殖民者的口吻『訓示』我們。」

高金素梅表示，賴清德的第一講題目是國家，竟然指教起台灣原住民族，他說：「有些台灣原住民不了解，以為台灣的原住民是來自中國大陸，甚至原民委員，原住民選出來的立委，還跑到中國去參加中國的原住民活動，其實台灣的原住民是南島語系，是很多國家的發源地。」這次，賴總統搖身一變，變成人類學家，用他的南島語系論，說原住民族搞不清「起源」，所以才會去參加中國大陸的原住民活動。

高金素梅駁斥，賴清德和民進黨原民立委的起源論、語系論，能證明什麼呢? 賴清德祖先的起源是哪裡，語系又屬於哪裡？如果照賴清德起源論身分政治的想像，是不是應該回去福建認祖歸宗？如果不是這樣，賴清德有什麼資格要求原住民族按照其政治想像，決定原民何去何從？這不就是標準的殖民心態嗎？

高金素梅說，說到被殖民，原民深受其害。在日本殖民者入侵台灣之前，不管是西班牙人、葡萄牙人、荷蘭人還是漢人，從來沒有誰完全統治過原住民先輩。那個時代，大部份原住民部落處於自我管理的「自治」狀態；但是，日本殖民者武力入侵台灣之後，發動戰爭，沒收土地，掠奪原民資源，原住民族喪失了自治的權利。

高金素梅提到，台灣光復之後，國民政府又繼續延用日本殖民政府的理蕃體制，不但不讓原民恢復應有的自治，還宣布戒嚴，發布「山地管制」，限制原住民族部落的發展。這個從日據時代起一路鎮壓原住民族的理蕃政策，直到今天都還沒有清除乾淨。「眼前的台灣執政者，竟然以殖民者的口吻『訓示』我們」，不禁要問，原住民族的自治在哪裡？原住民族的轉型正義在哪裡？

高金素梅指出，賴清德說：「中華人民共和國沒有統治過台灣一天。」 正因為它沒有統治過台灣，所以也從未殖民過台灣原住民族。「如果，他們願意平等對待我們，我們原住民族為什麼不能伸出雙手廣結善緣，互相平等往來交朋友呢？這和起源有什麼關係？這和語系又有什麼關係？我們在乎的是：『殖民與被殖民的關係』。」

高金素梅總結，賴清德在指教原住民族之前，請先回答兩個問題。請問賴清德的語言來自何處？請問賴清德的血緣由何處來？請別再為了自己的台獨主張，將台灣原住民族綁架到「團結大罷免」的政治列車之上。丟掉傲慢的殖民者姿態，還給台灣原住民族自治權。

高金素梅 賴清德 原住民族

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