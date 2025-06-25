快訊

藍立院黨團告發罷團灌水達九成 陳玉珍：檢調有偵辦嗎

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

黑熊之死…人熊共處跨入雷區 護管員觸犯禁忌披露「開槍心境」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統喊「打掉雜質」 牛煦庭諷：掃除異己也是團結

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
賴清德總統「雜質說」引發熱議，國民黨立委牛煦庭（圖）表示，選舉制度是面對不同民意聲浪，決定國家走向的機制，賴總統卻說要用選舉、罷免打掉雜質，十分荒唐。圖／取自牛煦庭臉書
賴清德總統「雜質說」引發熱議，國民黨立委牛煦庭（圖）表示，選舉制度是面對不同民意聲浪，決定國家走向的機制，賴總統卻說要用選舉、罷免打掉雜質，十分荒唐。圖／取自牛煦庭臉書

賴清德總統昨發表「團結國家十講」第二講，提到台灣有超過8成民意支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質。國民黨立委牛煦庭表示，選舉制度是面對不同民意聲浪，決定國家走向的機制，賴總統卻說要用選舉、罷免打掉雜質，十分荒唐。

牛煦庭表示，賴總統來桃園講團結，結果「雜質說」變成重點，他身為「雜質」的一分子，想說的是，民主制度的核心精神是分權制衡，最重要的是避免領導人自以為是而獨斷專行，也確保不同聲音有合理的管道發聲，選舉制度也是面對不同民意聲浪，決定國家走向的機制，賴總統卻說，要用民主淬出國家團結力量，要用選舉、罷免打掉雜質，守住鋼鐵意志，十分荒唐。

牛煦庭表示，先不說罷免造成的社會撕裂與破壞互信，光是選舉本身，就是不同意見的表達過程；國家是否團結，取決於領導人是否能夠展現高度與手腕，調和不同意見，找到公約數、找到出路，賴總統用選舉、甚至是罷免想要團結，恰恰證明他對社會氛圍毫無所悉，「我們哪一次選舉不是針鋒相對、血流成河？人民哪一次不是在選後期待有人修復傷痕？結果你用最容易撕裂社會的方式，來期待社會團結一心？」

牛煦庭說，罷免不只引發對立，更與代議政治的精神相悖，民意代表和選民的互信基礎，都正要被極端主義摧毀，總統卻說這樣像是打鐵鑄劍，打掉雜質，淬鍊團結力量，「只能說『金孫』的邏輯，真的和我們不一樣。也是啦！畢竟掃除異己，讓不一樣的聲音消失，也是一種『團結』嘛！」

罷免 牛煦庭

延伸閱讀

大罷免已無可避 藍委群起動員再競選

賴清德今晚桃園開講 張善政出招：會讓市民做最好判斷

民進黨罷免無人成案！罷綠二階全軍覆沒 7藍委待補件查對

禁限建逾半世紀！林口保護區人口大減發展萎縮 地方盼解禁

相關新聞

新聞稿避賴總統「雜質說」 府：非首度以鑄劍為例 勿過度解讀

賴清德總統昨晚在桃園發表團結國家十講的第二講，其中談到有8成民意支持前總統蔡英文所提包含中華民國與中華人民共和國互不隸屬...

賴清德雜質說惹怒在野 吳宗憲：法西斯再起 提槍上戰場

賴清德總統宣布啟動下鄉「團結國家十講」，第二講稱「罷免是打掉雜質」引發在野黨批評。國民黨立委吳宗憲今日表示，賴總統的十講...

「雜質說」挨轟 吳思瑤：社會要去蕪存菁 國會要擇優汰劣

賴清德總統「雜質說」引發在野不滿。民進黨立院黨團25日指出，雜質指得是，人在台灣心卻沒有要守護台灣，也不反對處處侵略、施...

賴總統「打掉雜質」說 吳崢：在野黨不必對號入座

賴清德總統近日展開「團結國家十講」，提及「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，被認為在引射在野黨是雜...

反對總統「打掉雜質說」侯友宜：團結應包容不同聲音

針對國民黨新北市黨部31人遭檢方起訴涉罷免案偽造連署書，新北市長侯友宜今表示，司法辦案應獨立超然、公正公平，不能成為政治...

貼文不提「雜質說」 賴清德臉書仍被罵聲灌爆

賴清德總統近日啟動「團結國家十講」，從第一場「長毛象」到第二場「雜質說」都引發批評聲浪。賴總統陸續將演說成果發臉書貼文，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。