賴總統喊「打掉雜質」 牛煦庭諷：掃除異己也是團結

賴清德總統昨發表「團結國家十講」第二講，提到台灣有超過8成民意支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質。國民黨立委牛煦庭表示，選舉制度是面對不同民意聲浪，決定國家走向的機制，賴總統卻說要用選舉、罷免打掉雜質，十分荒唐。

牛煦庭表示，賴總統來桃園講團結，結果「雜質說」變成重點，他身為「雜質」的一分子，想說的是，民主制度的核心精神是分權制衡，最重要的是避免領導人自以為是而獨斷專行，也確保不同聲音有合理的管道發聲，選舉制度也是面對不同民意聲浪，決定國家走向的機制，賴總統卻說，要用民主淬出國家團結力量，要用選舉、罷免打掉雜質，守住鋼鐵意志，十分荒唐。

牛煦庭表示，先不說罷免造成的社會撕裂與破壞互信，光是選舉本身，就是不同意見的表達過程；國家是否團結，取決於領導人是否能夠展現高度與手腕，調和不同意見，找到公約數、找到出路，賴總統用選舉、甚至是罷免想要團結，恰恰證明他對社會氛圍毫無所悉，「我們哪一次選舉不是針鋒相對、血流成河？人民哪一次不是在選後期待有人修復傷痕？結果你用最容易撕裂社會的方式，來期待社會團結一心？」

牛煦庭說，罷免不只引發對立，更與代議政治的精神相悖，民意代表和選民的互信基礎，都正要被極端主義摧毀，總統卻說這樣像是打鐵鑄劍，打掉雜質，淬鍊團結力量，「只能說『金孫』的邏輯，真的和我們不一樣。也是啦！畢竟掃除異己，讓不一樣的聲音消失，也是一種『團結』嘛！」