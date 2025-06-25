國民黨：賴清德的團結靠表演 把批判聲音當雜質？

賴清德總統昨於桃園展開團結十講的第二講「團結」。國民黨酸，賴式地獄梗連番演出，賴總統不僅連蔣渭水生死都搞錯；演講開始前，主持人竟要求現場群眾練習「喊總統好、掌聲鼓勵」，現場猶如綠營黨務訓練班，已經變成事先排練的綠共式討拍大會。

國民黨表示，賴清德的演講，繼空談猛瑪象之後，更上演全新力作讓1931年過世的蔣渭水成為「時空旅人」，穿越到1972年高談「同胞須團結，團結真有力」——消費歷史，卻遺忘歷史。

國民黨指出，演講開始前，主持人竟要求現場群眾練習「喊總統好、掌聲鼓勵」，現場猶如綠營黨務訓練班，已經變成事先排練的綠共式討拍大會，一個總統團結國家的方式有很多種，賴清德卻竟然以為讓同溫層鼓掌就能團結國家。賴清德演講時說，1972年蔣渭水喊出「同胞須團結，團結真有力」，但蔣渭水早在1931年就過世。難道賴清德消費歷史都不查證？台灣的民主前輩是這樣讓賴清德糟蹋的嗎？

國民黨批評，賴清德口中的團結，聲稱要靠「選舉、罷免打掉雜質，淬煉出鋼鐵意志」，事實上只有獨裁者會把反對與批判聲音當成「雜質」，也只有真正的獨裁者會把追求「純淨」，當成追求團結。民進黨主導在桃園發動六席立委的無差別惡意罷免，這些立委長期深耕基層、為地方爭取資源，卻淪為政治鬥爭中被視為必須剷除的雜質。

國民黨呼籲，真正的團結應該是包容異己、尊重分歧，而不是將反對聲音視為雜質逐一擊潰。台灣的民主不分族群也不分彼此，不該被當成清洗異己的熔爐，更不能成為民進黨的綠共式的鋼鐵意志。如果賴清德口中的團結，是靠罷免來百煉成鋼，那我們就用選票打臉賴清德，讓獨裁者聽到真正屬於人民的聲音。7月26日，出門投下「不同意罷免」，就是最有力的還擊。