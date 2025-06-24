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冷眼集／助攻大罷免 賴總統大露餡

聯合報／ 本報記者林河名

賴清德總統「團結國家十講」昨晚第二講，主題是系列演說的重中之重「團結」，卻冒出「打掉雜質」之說。距七二六投票日僅剩一個月，賴總統此說助攻大罷免，可謂「圖窮匕現」。

賴總統昨晚演說，先提及蔣渭水「同胞須團結，團結真有力」，並喊出「不反共不是真的中華民國派，不護台不是真台派」，可見其欲達成「團結」的策略，即收割中華民國派及台派，擴大綠營支持版圖。

然而，賴總統以民主淬鍊成鋼為喻，提及台灣民主需要經過不斷的選舉罷免「打掉雜質」，卻讓人瞠目結舌。現今的「朝小野大」，也是透過選舉產生，難道在賴總統眼中「充滿雜質」，必欲以「大罷免」，方能除之而後快？

民進黨向來標榜的「民主、進步」，最引以為傲的就是百家爭鳴、百花齊放；民主的真諦，正是兼容各種聲音的多元化，絕不是只有一種聲音的「純化」。賴總統一句話大露餡，引發在野齊轟，除了被追問誰是他口中的「雜質」，更嚴重的是暴露國家元首的民主素養不足。

賴清德 大罷免

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