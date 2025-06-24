賴清德喊「打掉雜質」 賴士葆轟：想消滅在野

賴清德總統啟動下鄉「團結國家十講」，今到桃園市客家青年會進行第二講「團結」，卻發表罷免是「打掉雜質說」。國民黨立委賴士葆批評，賴總統的團結就是要在野黨投降，要的民主就是國會過半才是民主；賴總統現在就是想消滅在野黨，做民選皇帝，把司法、監察也都內閣化，現在甚至想把立法院變立法局。

賴士葆表示，賴總統是啟動大罷免的主謀，民進黨立法院黨團總召柯建銘是操盤手，兩人狼狽為奸，針對異議者是左手團結、右手消滅，現在帶頭想消滅在野黨，達成獨裁，他們想要的團結就是在野黨投降。

賴士葆指出，民主靠制衡、制衡靠黨外，但現在只要不能通過的法案就去釋憲，變成只有民進黨的民主才是民主、要民進黨過半才是民主，無法達成就要透過大罷免，這不是民主的真諦，而是想民主專制。

賴士葆批評，美國前總統拜登時期，參議院、眾議院也有沒有過半情況，也沒說要罷免，台灣變成是全世界獨有情況，賴總統怎麼好意思喊團結？賴總統的目的就是消滅在野黨，打造民選皇帝的架構，所以把獨立機關變不獨立，司法、監察也都內閣化，現在甚至想把立法院變立法局。