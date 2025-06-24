快訊

外內夾攻沒在怕！聯準會主席鮑爾重申：Fed仍不急於降息

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌？香港小姐「一后三王」嗨整夜

反擊了！以國空襲伊朗雷達據點 川普仍稱停火有效：不樂見政權更替

賴清德喊「打掉雜質」 賴士葆轟：想消滅在野

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統啟動下鄉「團結國家十講」，今到桃園市客家青年會進行第二講「團結」，卻發表罷免是「打掉雜質說」。國民黨立委賴士葆批評，賴總統的團結就是要在野黨投降，要的民主就是國會過半才是民主；賴總統現在就是想消滅在野黨，做民選皇帝，把司法、監察也都內閣化，現在甚至想把立法院變立法局。

賴士葆表示，賴總統是啟動大罷免的主謀，民進黨立法院黨團總召柯建銘是操盤手，兩人狼狽為奸，針對異議者是左手團結、右手消滅，現在帶頭想消滅在野黨，達成獨裁，他們想要的團結就是在野黨投降。

賴士葆指出，民主靠制衡、制衡靠黨外，但現在只要不能通過的法案就去釋憲，變成只有民進黨的民主才是民主、要民進黨過半才是民主，無法達成就要透過大罷免，這不是民主的真諦，而是想民主專制。

賴士葆批評，美國前總統拜登時期，參議院、眾議院也有沒有過半情況，也沒說要罷免，台灣變成是全世界獨有情況，賴總統怎麼好意思喊團結？賴總統的目的就是消滅在野黨，打造民選皇帝的架構，所以把獨立機關變不獨立，司法、監察也都內閣化，現在甚至想把立法院變立法局。

賴清德 賴士葆 民進黨 柯建銘 大罷免 國民黨

延伸閱讀

賴清德第二講籲團結 曝台「兩大問題」：需打掉雜質

賴清德喻罷免是打掉雜質 翁曉玲：人民會打臉賴氏皇朝

賴總統團結第一講 台灣島史記作者：史觀有三大論述困境

【重磅快評】謝龍介酸黃偉哲搶賴清德政績 有冤枉嗎？

相關新聞

賴清德第二講籲團結 曝台「兩大問題」：需打掉雜質

賴清德總統今天傍晚至桃園市出席「團結國家十講」巡迴演說第二講，以「團結」為主軸，以蔣渭水所講「同胞須團結，團結真有力」強...

喊團結卻發動罷免「打掉雜質」 民眾黨嗆賴總統失格

賴清德總統今天發表「團結國家十講」第二講，台灣民眾黨表示，內容如同第一場演講空洞，更是當場露出狐狸尾巴，扣合民進黨發動的...

賴清德喻罷免是打掉雜質 翁曉玲：人民會打臉賴氏皇朝

賴清德總統啟動下鄉「團結國家十講」，今到桃園市客家青年會進行第二講「團結」，卻發表罷免是「打掉雜質說」，國民黨立委翁曉玲...

民主要打掉雜質！賴總統喊團結 凌濤諷：卻「清算在野」

賴清德總統今天團結十講在桃園喊出「團結」、「護民主」，國民黨桃園市議員凌濤批評「諷刺」，指檢調傳明天將查辦國民黨組發會，...

賴清德喊「打掉雜質」 賴士葆轟：想消滅在野

賴清德總統啟動下鄉「團結國家十講」，今到桃園市客家青年會進行第二講「團結」，卻發表罷免是「打掉雜質說」。國民黨立委賴士葆...

賴總統第二講登場！引「蔣渭水名言」：盼團結國家、朝野

賴清德總統「團結國家十講」第二講今晚在桃園中壢古華飯店登場，賴表示，自去年520就職以來，一直希望能夠團結國家、團結朝野...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。