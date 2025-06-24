喊團結卻發動罷免「打掉雜質」 民眾黨嗆賴總統失格

賴清德總統今天發表「團結國家十講」第二講，台灣民眾黨表示，內容如同第一場演講空洞，更是當場露出狐狸尾巴，扣合民進黨發動的大罷免，生長在這塊土地上的台灣人，哪一位是總統眼中的「雜質」，講出如此失格的話，賴總統徹底喪失高喊團結的資格。

賴總統本周啟動「團結國家十講」，今天在桃園中壢發表第二講，談及中華民國主權由具備國籍的2300萬人決定，台灣民主需要經過不斷的選舉罷免，打掉雜質淬鍊成鋼，團結合作是台灣主流民意，也是最大公約數。

民眾黨發言人吳怡萱晚間透過聲明回應，針對賴總統所謂的團結十講，原本以為第一場表現已經是國家級災難，詎料第二場演講更是讓人不忍卒睹，除了內容同樣空洞，更是當場露出狐狸尾巴，直接扣合民進黨發動的大罷免，竟然公然宣稱要「打掉雜質」。

民眾黨質疑，生長在這塊土地的台灣人，哪一位是總統眼中的雜質，而所謂的「千錘百鍊、淬鍊民主」，說到底就是用意識形態獵巫，想要進而分化百姓，「賴總統講出如此失格的話，不但有失總統應有的高度，更是徹底喪失高喊團結的資格。」

民眾黨指出，台灣原本應由人民作主，現在卻淪為「民進黨作主」，獨裁幽靈環繞台灣上空，動用國家機器追殺百姓，綠色權貴弊案叢生，每當賴總統大談「清廉勤政愛鄉土」，卻不知綠色權貴早已成為該譴責的對象，賴總統如果真的要談團結，應該先針對民進黨黨同伐異、濫用國家機器追殺政治對手的表現向國人謝罪。

民眾黨也批評，賴總統有臉宣稱「民進黨執政國家機器不會像過去般傷人」，聽到這裡只能深感不齒，民眾黨前主席柯文哲遭到民進黨政府濫權關押超過9個月，不正是在賴總統主政下發生的嗎？

民眾黨表示，賴總統不斷強調「反共才是團結」，人民看到的是國安會秘書長吳釗燮，重用共諜依然穩坐大位掌領國安，這是什麼黑色幽默，而在賴總統示警國軍退伍後淪共諜的同時，絲毫不敢面對府院黨遭到共諜滲透，民進黨執政對台灣造成的重大傷害。

「有嘴講別人、嘸嘴講自己」，民眾黨直言，民進黨雙標黨實至名歸，民進黨執政沒有「共融共好」，反而看到賴總統假團結民主之名，試圖將民進黨一黨獨大的企圖與「護台反共」畫上等號，進而為自己的獨裁野心擦脂抹粉，再來對國人進行情緒勒索。

民眾黨認為，所謂的團結不該是空口說白話，賴總統的發言赤裸裸地「展現上任至今表裡不一、兩面手法，總是說一套做一套」，與其繼續沈浸在與大多數人民不同維度的宇宙之中，不如先好好把實事做好，如此才是全體國人所期待樂見，否則為了打擦邊球挺大罷免，總統三不五時就出來秀下限，實非國家之福。