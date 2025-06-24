賴清德第二講籲團結 曝台「兩大問題」：需打掉雜質

賴清德總統今天傍晚至桃園市出席「團結國家十講」巡迴演說第二講，以「團結」為主軸，以蔣渭水所講「同胞須團結，團結真有力」強調團結，賴提及中華民國主權由國籍2300萬人決定，「不反共不是真的中華民國派，不護台的不是真台派」，呼籲團結台灣守護主權國家，就從你我此時此刻做起。

賴清德「團結國家十講」第二講，在桃園市中壢桃園市客家青年會主辦「在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇」以「團結」發表演說，抵達會場時會者高呼「總統好」「客家大勝利」，賴肯定桃園客家鄉親對國家發展的貢獻，他將持續關注桃園與客家族群的發展，讓桃園未來能更好。

賴清德指出，台灣因應來自中國的各種威脅，唯有團結全體國人，才能持續守護2300萬人民的安全與生活，團結國家十講的宗旨，就是號召朝野與國人團結一心，共同完成延續國家生存發展、保障民眾生命財產安全與照顧人民生活三大使命。

賴以1972年蔣渭水醫師所說「同胞須團結，團結真有力」表示，現在就是台灣需要團結的時候，以古寧頭、八二三戰役及八二三遺屬3個實例說明守護台灣團力量大，強調台灣要抵抗外來併吞，所以一定要團結在一起。

但有兩件事情會影響台灣，第一件事情就是主權、第二件事情就是國家認同，民進黨創黨理念就是要解決這兩個問題，希望台灣可以團結，團結能夠更有力量，團結台灣的最大公約數，民主的核心就是在分歧中找到團結，朝野政黨應該團結在捍衛台灣主權、維護民主憲政體制、一起反共、反侵略、反併吞。

賴清德多次提到民進黨決議文表示，台灣是主權獨立國家，中華人民共和國文攻武嚇是境外威脅勢力，企圖滲透統戰台灣，中華民國的主權是由具備國籍的2千3百萬人決定，台灣民主需要經過不斷的選舉罷免，打掉雜質，淬鍊成鋼，用民主淬煉國家團結力量。

賴清德表示，中華民國派反共、台灣派守護台灣，不反共的不是真的中華民國派，不護台的不是真台派，「拒絕統戰守護台灣」，中華民國國旗是中華民國派，台灣獨立旗是台派，在一起團結反共、捍衛主權、守護民主、壯大台灣，這是當今台灣已經出現的主流民意，也是台灣的最大公約數。