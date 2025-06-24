賴清德喻罷免是打掉雜質 翁曉玲：人民會打臉賴氏皇朝

賴清德總統啟動下鄉「團結國家十講」，今到桃園市客家青年會進行第二講「團結」，卻發表罷免是「打掉雜質說」，國民黨立委翁曉玲表示，強烈譴責賴清德，將在野黨比喻為「雜質」，這不是民主，是傲慢。

翁曉玲說，賴清德竟說，要用選票「打鐵鑄劍」，透過選舉和罷免「打掉雜質」，鍛造出所謂「民主鋼鐵意志」；賴清德這番話令人震驚，更讓人憤怒，也暴露出賴清德對民主本質的錯誤理解和獨裁者心態。

翁曉玲表示，民主制度的精神，從來不是「鍊出一把統一思想的鋼劍」，更不是將異議者視為可以「打掉」的雜質；在野黨是民主的重要一環，代表著多元的聲音與社會的監督力量，若一個領導人把不同意見當作雜質、當作需要剷除的對象，那麼他守護的就不是民主，而是獨裁意志。

翁曉玲強調，台灣人民用選票建立的民主制度，不是為了讓執政者變成煉鋼爐的工匠，妄想鍛造一言堂的鐵血政權。真正的民主，正是在多元中競爭、在辯論中前進，不是靠「打掉雜質」，而是靠包容異議、尊重制衡。

翁曉玲總結，在此正告賴清德：「在野黨不是雜質，人民的反對聲音不是垃圾。台灣不是你打造權力劍刃的工廠、不是你的專制鍛造場。這裡是民主社會，不是賴氏皇朝，台灣人民會讓你看到反獨裁、反極權的民主制衡力量，將狠狠打醒你的賴皇夢。」