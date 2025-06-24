賴總統談五大國安統戰威脅 強調七大工業國領袖挺台

賴清德總統日前宣布舉行一系列「團結國家十講」，24日晚間於桃園進行「第二講：團結」。他指出，中國大陸除了文攻武嚇以外，台灣還面臨五大國安統戰威脅。七大工業國領袖也反對中國大陸單方面透過武力或脅迫想要改變現狀，因此都公開表達立場，台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺。

賴總統表示，去年520就職以來，他一直希望能夠團結國家，團結朝野，團結國人，共同完成三大使命。第一，延續國家生存發展，第二，保護全體國人生命財產安全，第三，照顧2,300萬人民的生活。

賴總統提到，1927年蔣渭水醫師所講，同胞須團結，團結真有力。這句話已經傳承一百年，仍然非常有力。過去蔣渭水先生成立台灣民眾黨，是希望可以自治運動的路線紛爭，現在要團結，則是抵抗外來併吞。

賴總統說，台灣民主並不是天上掉下來，人們對民主自由人權，現在好像是水、空氣一樣的自然，但大家都很清楚，過去台灣曾經經歷過長達38年戒嚴，發生過二二八事變、白色恐怖、美麗島事件，有多少人為了要打破戒嚴，推動民主而犧牲生命，一直到今天。

他也說，台灣能夠從戒嚴時期到今天的民主，民主化的過程，也是全台灣各地不分族群團結共同努力的成果，這包括1992年國會全面改選、1996年總統全民直選、2000年首次政黨輪替，台灣人不分族群團結合作實踐主權在民、人民當家做主的權利。

賴總統指出，台灣當前受到的外在威脅，軍聞社每天都會公布共軍機艦繞台公開資訊，21日當天就有共機12架次，還有幾艘共艦，在台灣海峽附近威脅台灣。共機共艦擾台是每天都有，而且越來越強烈，這就是為什麼要嚴肅面對的原因。

賴總統表示，除了文攻武嚇以外，還有五大國安統戰威脅。第一，中國大陸對國家主權的威脅，文攻武嚇，用2758號決議文封鎖台灣的國際空間。第二，中國大陸對國軍滲透及間諜活動的威脅，這幾年來國軍無論現役或退役，都是中國大陸滲透吸收作為匪諜的對象。

第三，中國大陸也會混淆國人國家認同的威脅，每次中國大陸的節日，都會要求在中國大陸謀生的台灣民眾表態，說中華人民共和國是中華民國的祖國。他去年雙十節有講，中華民國幾歲，113歲、已經114歲，中華人民共和國幾歲，70幾歲而已，簡單明瞭。

第四，中國大陸藉著兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅，中國大陸是無神論者，他也用宗教來統戰，還有各種百工百業甚至基層鄰里長、民意代表等各種方式，我方心存善念要交流，對方是有計劃、有目的要對台灣進行滲透統戰。

第五，中國大陸藉著融合發展吸引台商、台青的威脅，談中國大陸有多好，給年輕人多大的機會，但大家都很清楚中國大陸經濟上碰到困難，年輕人失業率也比台灣高非常多，「家己揹金斗甕，閣替人看風水」。這都是統戰。

賴總統強調，中國大陸對台灣的文攻武嚇統戰威脅想要改變現狀，七大工業國領袖反對，不是只有美國、日本、歐盟，七大工業國每次集會都公開表達立場，台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，同時強調反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。換句話說，台海問題不單只是台灣問題，也是國際社會的問題，我方要做好自己的責任。

賴總統提到，為了要捍衛台灣、守護民主、保護人民，維護經濟發展的成果，他之前召開國安高層會議，定位中國大陸為境外敵對勢力，並提出17項因應策略，希望國人團結合作。行政院召集相關部會，有些要制定法律，有些要提出國家政策，做一個盤點，推動確保國家的生存發展。希望大家團結成為國家最堅實的防線，也讓台灣的民主之光照亮世界。