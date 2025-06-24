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民主要打掉雜質！賴總統喊團結 凌濤諷：卻「清算在野」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
賴清德總統「團結十講」第二場今在桃園舉行，主題鎖定「團結」，但藍營議員批諷刺。記者曾增勳／攝影
賴清德總統「團結十講」第二場今在桃園舉行，主題鎖定「團結」，但藍營議員批諷刺。記者曾增勳／攝影

賴清德總統今天團結十講在桃園喊出「團結」、「護民主」，國民黨桃園市議員凌濤批評「諷刺」，指檢調傳明天將查辦國民黨組發會，質疑清算在野也算團結？

賴清德今天致詞多次提到民進黨決議文，強調台灣是主權獨立國家，並指中華人民共和國是境外威脅勢力，企圖滲透統戰台灣。他也說中華民國的主權是具備國籍的2千3百萬人決定，而台灣民主需要經過不斷的選舉罷免，打掉雜質，淬鍊成鋼，並提到「不反共不是真台派」，喊出團結。

凌濤對賴喊團結不以為意，指桃園6席立委被民進黨無差別惡罷，在桃園談團結根本是挑釁市民，「是不是嫌在桃園市民眼裡，民進黨仇恨值太低」。

凌濤也說，賴總統今天談團結，現在傳出明天檢調要查辦中央黨部組發會，清算在野，這也叫團結？到目前為止，藍營委員去北檢告發的，沒查幾件，雙標無誤。另外，總統府秘書長潘孟安昨宣稱「團結是我們的名字，要講給人民、講給世界」，如今看來團結從來與民進黨勾不上邊，講給人民與世界的只有仇恨與分化。

賴清德 議員 罷免 民進黨 桃園 國民黨 凌濤

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