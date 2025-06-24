賴總統第二講登場！引「蔣渭水名言」：盼團結國家、朝野

賴清德總統「團結國家十講」第二講今晚在桃園中壢古華飯店登場，賴表示，自去年520就職以來，一直希望能夠團結國家、團結朝野，也能夠團結國人，共同完成延續國家生存發展、保護全體國人生命財產安全，以及照顧2300萬人民生活等三大使命。

賴總統說，從1949年古寧頭戰役到1958年823砲戰，都是軍民團結不分族群才成功守住台澎金馬，這正是「團結真有力」的最佳見證。

賴清德表示，桃園是國門重鎮，對於國家發展非常重要，客家鄉親在桃園扮演舉足輕重的角色，今天的演講是他十講系列中的第二講「團結」，他特別展示棒球12強冠軍隊員在英雄路受到民眾夾道歡迎的照片，強調這條路只有國家英雄才能走，不只棒球英雄，奧運選手也走這條路，這已經成為台灣的傳統。

賴清德表示，蔣渭水曾說過「同胞須團結，團結真有力」，這句話已經傳承100年，仍然非常有力，台灣這幾十年來有很多事情都是因為團結才能完成，不管是1949年的古寧頭戰役或1958年的823砲戰，都是軍民團結不分族群，成功守住台澎金馬，也因此守住中華民國。

賴清德強調，台灣今天的民主並不是天上掉下來的，雖然現在對民主、自由、人權感覺像水、空氣一樣自然，但過去台灣經歷過長達38年的戒嚴，發生過228事件、美麗島事件，有多少人為了打破威權、推動民主而犧牲生命。

台灣能夠從戒嚴時期到今天的民主，包括1992年的國會全面改選、1996年的總統直選、2000年的首次政黨輪替，都是全台灣各地不分族群團結共同努力的成果，實踐了主權在民與人民當家作主的權利。

賴清德說，COVID-19是百年來國際最重大的疫情，美國因為COVID-19死亡的人數比參加第一次世界大戰、第二次世界大戰、韓戰、越戰各種戰爭加起來還要多，可見這場疫情對全球威脅之大。但台灣的防疫獲得國際社會肯定，醫護人員站在第一線不怕危險，政府與民間結合，大家共同努力團結合作才能防疫成功。

總統說，這個防疫成功展現台灣實力，讓經濟逆勢成長，而很多國家因疫情經濟大幅衰退至今還沒恢復。台灣還跟世界分享經驗，讓國際社會了解台灣是國際社會一股良善的力量。

賴清德指出，台灣現在是世界第21大經濟體，雖然人口數排名很後面，但經濟體是全世界第21大。去年經濟成長率4.59%，今年第一季經濟成長已超過5%，即便受到國際地緣政治衝擊，台灣總體經濟仍然表現穩健。

賴清德表示，台灣在各項國際指標上都有亮眼表現，民主指數全球第12名、亞洲排名第一，世界競爭力指數全球第6名，比去年第8名又進步了兩名。自由度第2名，台灣得到94分，亞洲第二名，其中宗教自由拿到100分滿分。世界新聞自由指數亞洲第1名，國家安全指數世界第10名、亞洲第1名，人類自由指數亞洲第1名，經濟自由度全球第4名。

賴清德表示，不只是科技產品，台灣在其他產業也有亮眼成績，這些都是大家團結的結果，都是台灣不分地域、不分族群、百工百業、各行各業共同努力的成果，值得為台灣鼓掌。