演講為包裝罷免！張亞中批賴「搞分裂」：已成「武統同路人」

賴清德總統啟動「團結國家十講」，首講主題為「國家」。孫文學校總校長張亞中表示，賴總統操作的是典型的二元對立政治。他透過內部敵人建構邏輯，鞏固綠營基本盤，「這不是團結，而是分裂；這不是政治高度，而是政權焦慮。」他憂心，賴清德已成為「武統同路人」，自己卻渾然不知，還洋洋得意。

張亞中指出，團結國家十講表面上是以政策論述包裝的國政宣講，實際上卻選在罷免藍委的黃金宣傳期上路，時機點不言而喻，這是一次高度設計、精心策畫的選戰動員。總統不再假裝中立，反而親自領軍，帶頭將憲政體制踐踏為黨派清算的工具。他不禁要問「誰的團結？為誰團結？」

張亞中說，傳統上，「團結」是國家面對外敵或重大災變時的動員語言，是政黨放下成見、人民超越族群的共同目標。但在賴清德口中，團結卻被挪為操作的包裝詞彙，為的是鞏固民進黨的權力版圖，鞏固對「大罷免」的社會正當性，最終鞏固的是一個企圖以少數民意掌控全部政治權力的總統。

他指出，「團結十講」的真正目的是三重的。第一，利用國家資源助攻罷免選戰，爭奪立院主導權；第二，塑造道德優越感，將反對者形塑為「分裂台灣」、「親中賣台」；第三，透過一套偏狹的史觀與錯誤的國際敘事，逐步抹除中華民國的存在感，實質推進去中國化與台獨化工程。這不是團結，而是分裂；這不是政治高度，而是政權焦慮。

張亞中說，從策略上看，賴清德刻意誇大統獨分歧、放大藍綠對立，再以「我們 vs. 他們」的架構，把反對者推向敵對位置。透過這種內部敵人建構邏輯，他鞏固了綠營基本盤，凝聚一種「被中共同路人攻擊感」的選民認同。在這種邏輯下，「團結」的真義已經轉化為「團結我們這一邊的人，排除你那一邊的人。」此種政治修辭的結果，不是共識，而是撕裂；不是整合，而是清算。

張亞中認為，「大罷免」行動，正是在這種氛圍下推進的。民進黨用罷免作為打擊異己的工具，試圖透過奪回立院席次，使藍白聯盟瓦解，將立法院變回民進黨的橡皮圖章，讓所有制衡與監督機制蕩然無存。這樣的操作，與其說是民主的行使，不如說是威權的復辟。

他強調，尤令人警惕的是，賴清德在宣講中明確地陳述其台獨史觀，並把「台灣」與「中華民國」切割，進行意識形態置換。這種「偷渡台獨」的語術，與其說是歷史教育，不如說是政治洗腦。他刻意忽略的是：正是中華民國的存在，才有今日的民主自由的台灣；正是憲政體制的延續，才有當今選舉制度的合法性。

張亞中質疑，若民進黨要將中華民國的歷史從教育、文化、法理層面一一消除，所謂的「團結」究竟還有什麼依附的憲政與認同基礎？是在團結台灣人民，還是在重新定義誰才是「合格的國民」？這樣的團結，其實是偽裝的壟斷；這樣的國族建構，其實是意識形態的肅清。

張亞中憂心，當賴清德以分裂內部為代價推進其台獨話語時，卻未能意識到，他真正面對的，是一個在國族認同與主權主張上更為團結、組織更為緊密的北京。中國大陸的對台戰略雖多變，但在國家統一與主權主張上卻從未動搖；而台灣，卻在一個自詡「民主進步」的政黨治理下，日益分裂、撕裂、互鬥、內耗。賴清德已成為「武統同路人」，自己卻渾然不知，還洋洋得意。

張亞中說，難以想像，一個對內不團結、對外只會挑釁的台灣，能在區域緊張局勢中穩住自身定位。這場「團結十講」，講的是權術，不是團結。講的是清算，不是溝通。當一個總統以「團結」之名，行分裂之實，最終將失去的不只是反對者的信任，而是整個社會的共同認同。