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賴總統團結第一講 台灣島史記作者：史觀有三大論述困境

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片取自賴總統臉書
照片取自賴總統臉書

賴清德總統發表團結十講第一講，著有《台灣島史記》的蔡正元則指出賴清德的史觀有三大論述困境。

針對賴清德總統演講說：中華人民共和國從未統治過台灣一天。蔡正元指出，賴清德這麼說沒有錯，有些國民黨人也是這麼說。但這個論述有很大的困境就是：中國有沒有統治過台灣一天？答案很清楚，中國統治過台灣很多年，1662年至1683年中國明朝統治，1683年至1895年中國清朝統治，1945年之後中華民國統治，合計237年。

至於賴清德發表所謂「台灣獨立生態系理論」，說台灣幾萬年前就有長毛象，幾千年前有南島語族。蔡正元指出，在8千年以前，地球都處於冰河時代，海水大量凍結在南北極地區，海水減少使海平面降低，降至現代海平面150公尺以下，只有50公尺深的台灣海峽成爲可棲息的谷地，兩岸相連，包括古象及長濱人和大坌坑人等人類就大搖大擺走過「台灣地峽」進入台灣島，賴清德的論述反而證實台灣的生態系是中國的一部分。

至於賴清德還說原住民是南島語族的一部分，台灣是南島語族的起源地。蔡正元指出，諾貝爾醫學獎得主帕博發明的古DNA淬取技術，已經證明福建龍巖的奇和洞人就是8千年前的南島語族，也是所有南島語族的祖先。

聚傳媒

醫學 賴清德 蔡正元

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