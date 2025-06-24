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盧秀燕批賴清德十講「沒有對焦」 何欣純反質問：妳的史觀又如何？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委何欣純反批盧秀燕，並質問「請問妳的史觀又是如何呢？」。圖／何欣純提供
立委何欣純反批盧秀燕，並質問「請問妳的史觀又是如何呢？」。圖／何欣純提供

賴清德總統22日晚間發表「團結國家十講」第一講，有關國家之論述。台中市長盧秀燕批評此時講這個，與國人期待似乎沒有對焦。盧的批評引來有意競選下屆台中市長的綠委何欣純反批，並質問「請問妳的史觀又是如何呢？」

賴清德在第一講中，以總統高度公開反對中國扭曲1971年聯合國大會第2758決議文「聲稱擁有台灣」之論述，藉此使各國逐步正視與討論台灣的國際地位，且向國際明確說明「台灣並非中國自古以來的一部分」、「中華人民共和國從未擁有台灣」。

盧秀燕昨受訪表示，現在全世界最關心的就是以色列與伊朗的局勢，賴總統既然有時間開講，應就此回應國人最關心的議題，例如「國家準備好了嗎」、「有什麼方案」，總統卻開講「個人史觀」，與國人期待似乎沒有對焦。

何欣純今發聲明表示，中共從未統治過台灣、中華人民共和國也未統治過台灣，這也是事實，盧市長會這樣批評，透露著妳的史觀跟大家與眾不同，嚴重違背歷史，也違背現實，請問你的史觀又是如何呢？

賴清德 何欣純

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