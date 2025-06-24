盧秀燕批總統個人史觀 未對焦國人期待

賴清德總統啟動「團結國家十講」，台中市長盧秀燕昨表示，以伊戰爭衝擊全球，賴總統卻開講「個人史觀」，與國人期待沒有對焦，「希望可以update（更新）」。新北市長侯友宜表示，總統開講不如實行，團結台灣要能放下，不要製造對立衝突，也不要亂扣帽子。

前立委陳學聖則質疑，賴清德破壞了扶輪社不碰政治的「顯規則」，還要大家舉手表態國家認同，這種粗暴的表態，怎會是國家團結的開始？

賴總統十講首場主題為「國家」，從考古遺跡談到台灣近代史，強調「中華人民共和國從未統治過台灣一天」，所謂「台灣自古就是中國不可分割一部分」並非事實。

盧秀燕昨受訪表示，現在全世界最關心的就是以色列與伊朗的局勢，賴總統既然有時間開講，應就此回應國人最關心的議題，例如「國家準備好了嗎」、「有什麼方案」，總統卻開講「個人史觀」，與國人期待似乎沒有對焦。侯友宜也表示，國內最關心的如財劃法、長照、居住正義，及科技產業、能源問題，好多問題，民眾都想了解。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇指出，此時啟動「團結國家十講」，根本是為大罷免助講，「全世界都在討論美國出兵伊朗，結果賴清德在講長毛象？」民眾黨團總召黃國昌則批評，賴總統演說空洞到不知道該如何吐槽，有時間不如做實事。民進黨團幹事長吳思瑤強調，賴總統所言都符合史實，也向國際釋放正確訊息。

針對賴總統批評北京宣傳一中是錯誤，大陸國台辦昨點名回批，指賴是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪。賴總統今年五二○發表就職周年演說後，國台辦是以「台灣地區領導人」稱呼賴總統，但昨日針對團結十講的回應，直接點名「賴清德」，調子明顯拉高。

國台辦發言人陳斌華昨以長篇的「答記者問」回應，指賴的講話充斥謊言與欺騙、敵意與挑釁，刻意曲解、割裂歷史，大肆兜售台獨分裂謬論，妄圖為其建構台獨論述炮製拼湊依據，為其推動「大罷免」政治鬥爭謀取政治私利進行文宣造勢，是一篇赤裸裸煽動兩岸對立對抗的台獨宣言。

陳斌華稱，賴在講話中偷換概念，抹殺二戰勝利成果，拋開開羅宣言、波茨坦公告等一系列具有國際法效力的法律文件，挑戰扭曲聯大第二七五八號決議。

陸委會昨晚回應，呼籲中共正視兩岸現實，透過有意義的對話取代惡意謾罵。