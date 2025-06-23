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以伊衝突加劇 王鴻薇批賴清德：團結十講還在講長毛象

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統「團結國家十講」開跑引發關注，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，這時間點啟動根本是為大罷免助講，嘴上喊團結，真正製造對立的就是賴，現在連在民進黨內都遭質疑，無法團結黨內還團結國家？不過賴昨首講確實引發關注，「全世界都在討論美國出兵伊朗，結果賴清德在講長毛象」，心中還有沒有人民？

賴清德昨晚發表「團結國家十講」首講，主題是「國家」。他表示「中華民國、中華民國台灣，或是台灣，都是我們國家的名字，都一樣響亮；無論用哪個名字稱呼我們，我們都是獨立自主的國家。」外界憂心，此舉是否會踩到對岸紅線，引發軍演，又或是影響726大罷免結果。

王鴻薇批評，「團結國家十講」有多個問題，第一，早不講晚不講，偏偏等到大罷免確定進入三階再來講，所謂國家十講根本是為大罷免助講，作為一個總統完全沒有高度，竟然直接涉入大罷免。

第二，賴清德喊團結，但大家都知道賴對在野黨的追殺，這是人前手牽手、背後下毒手，嘴巴喊團結團結，但在製造對立的就是賴，所以這時候還說要團結十講真的非常可笑。

第三，民進黨內部包含台北市議員簡舒培也轟賴清德超蠢，民進黨台北市黨部前主委也嗆聲黨中央沒收初選，民進黨內青壯派菁英都對賴清德有疑問，賴是否應先回去黨內好好溝通，不然連黨內都無法團結，還要團結國家？

王鴻薇提到，賴清德昨天開講確實引發關注，因為「全世界都在討論美國出兵伊朗，結果賴清德在講長毛象」，這到底活在哪個世紀？全球關注世界紛亂，賴居然盤古開天，講長毛象、犀牛化石，賴心裡到底還有沒有人民，有沒有在關注世界情勢對台灣的影響？

王鴻薇還批，「團結國家十講」就是賴清德落實自己所說的「台獨工作者」，賴一下稱中華民國、一下中華民國台灣、一下又台灣，根本讓國名混淆，那下次會不會取其它國名？改國名不是大家最需要的。然後民進黨現在不只追殺在野黨，當賴在團結十講時，民進黨立委郭昱晴還追殺平民百姓路邊直播獵巫？

賴清德 民進黨 大罷免

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