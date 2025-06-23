舉手表態國家認同？ 藍指賴清德演說壞了社團「顯規則」

賴清德總統昨啟動「團結國家十講」巡迴演說，首講談「國家」。前立委陳學聖質疑，賴清德破壞了扶輪社不碰政治的「顯規則」，還要大家舉手表態國家認同，這種粗暴的表態，怎會是國家團結的開始？

陳學聖指出，扶輪社活動有兩項不可碰的議題，一是宗教，二是政治。不碰的原因，不是社員不能參與，反而扶輪社是鼓勵的，只是不要因為個人信仰、價值不同，造成社內分裂，所以扶輪社公開、正式活動，絕對嚴格限制不觸踫這兩大「顯規則」。即令社員彼此間知道對方傾向，社與社之間也清楚各社的政治認同，但大家就不說破，這也維繫了扶輪社在社會的公正、超然定位。

陳學聖說，昨天賴清德在扶輪社聯合例會演講，大喇喇觸踫政治議題，還現場即席要大家舉手回答國家認同問題，這有如大宣講的演說，相信一定衝擊扶輪社未來的運作，也埋下分裂的陰影，這讓邀總統來演講的主辦各社，原視為光榮一事，現卻變得要收拾殘局，實在太意外了。

陳學聖表示，他從政時期，從不在自己社內談政治，要支持他的人，會外有私人活動。蔡英文任總統期間，參加扶輪社活動，也都只談公益和肯定扶輪社的貢獻。現賴清德全不管受邀單位的社內文化，破了不談政治的「顯規則」，雖然扶輪社只是一個民間社團，此風波被關注不多，但少了基本的尊重，橫行己念，實不可取。

他提到，特別是賴總統要大家舉手表態國家認同時，不也是間接在分自己人和其餘人，這種粗暴的表態，相信在賴清德未來九講中，還會陸續出現。這怎會是國家團結的開始？