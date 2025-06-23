黃國昌諷賴清德團結首講不知所云 不如好好做實事

有關賴清德總統發表「團結國家十講」首講，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，聽完整場演說感到非常震驚，以總統的高度竟然如此空洞，實在也不知道應該如何吐槽，原來賴總統這麼有空、閒成這個樣子，「與其講十遍空話，不如認真好好做一次實事。」

賴總統昨天受邀出席「國際扶輪社3490地區第九分區七社聯合例會」活動，會中以「國家」為主軸發表首場「團結國家十講」，從考古、歷史談到國家定義，並且援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

黃國昌上午在立法院受訪時說，當初看到賴總統要發表「團結國家十講」，僅是單方面布達卻不願意回應人民關心的議題，儘管民眾黨在第一時間表達無法認同，不過本於最高的誠意跟善意，自己跟民眾黨秘書長周榆修等人昨天還是全程仔細聆聽，然而大家聽完後都感到非常震驚，以總統高度竟然發表如此空洞的演說。

黃國昌指出，賴總統從盤古開天開始講，然而完全不知所云，到底想要表達什麼重點，如果真的有這麼多時間，應該優先回應人民關切的重要議題，包括能源、電力、居住正義及司法改革等，大家都在等待回應跟具體作為，「賴總統原來這麼有空、閒成這個樣子，發表一篇不知所云的演說」，與其講十遍空話，不如好好做一次實事。

媒體詢問，賴總統發表團結首講，適逢美國向伊朗宣戰，是否有如活在平行時空。黃國昌聽聞後說，面對各項民生經濟議題，人民希望政府有積極作為，大家已經從高度期待變成高度失望，只看到賴總統以團結為名，實際上卻是在打高空，整場演說空洞到不知道該如何吐槽。

黃國昌也說，民進黨號召黨公職發動大罷免，持續在各地散播仇恨、製造分裂，賴總統說一套做一套的手腳，相信已經清楚被台灣人民看破。