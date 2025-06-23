總統演說駁中2758論述 有肯定有異議

黨政人士認為總統賴清德的演說讓各國更重視台灣國際地位、從歷史團結台灣，並尊崇前總統李登輝民選總統的開創性地位！不過，台中市長盧秀燕認為，賴總統的團結國家演講與國人期待沒有對焦；醫師沈政男也批評，相關論述與30多年前新潮流洗腦學運青年的台獨論述同一套。

賴總統22日晚間發表「團結國家十講」第一講，有關國家之論述，有黨政人士分析演說有幾場亮點，包括賴清德以總統高度公開反對中國扭曲1971年聯合國大會第2758決議文「聲稱擁有台灣」之論述，藉此使各國逐步正視與討論台灣的國際地位，且向國際明確說明「台灣並非中國自古以來的一部分」、「中華人民共和國從未擁有台灣」。

另外，透過歷史爬梳，論述台灣源起於獨立生態系、強化台灣主體性包括台南左鎮文化與大坌坑文化等歷史爬梳，溯源出台灣是南島文化起源地，一路談到蕭壠事件、鐵線橋事件、西來庵事件、霧社事件等，呼應賴總統多次提及的觀點，台灣民眾不分族群也不分先來後到，軍民團結守護家園抵抗侵略等理念。

最後，賴總統在演說中尊崇前總統李登輝為台灣第一屆民選總統之歷史開創性地位，演講時特地展示一張人物排列圖像，說明1996年民選總統以來，台灣共經歷李扁馬蔡賴等五位由台灣全民選出之民選總統，以民選對比威權，以2300萬人自決突顯民主體制，再度強調台灣有政府、主權、土地、人民，國家四元素皆齊備，兩岸互不隸屬為事實。

國人期待因應變局

但對此，台中市長盧秀燕表示，現在全世界最關心議題就是以色列與伊朗的戰爭，這個戰爭對世界各國的能源、經濟、物價、民生造成重大衝擊，而且很快就來了，相信國人希望總統既然有時間開講，應該就此回應，「到底國家準備好了嗎？」「有什麼方案？」，

「但是總統22日卻是開講『個人的十觀』，」盧秀燕嘆說，這與國人期待可以就全世界重大議題做回應，似乎沒有對焦。醫師沈政男也說，賴清德的演講他相當熟悉，因為都是新潮流用來洗腦充滿政治熱情的年輕人所用的台獨論述。



且台灣當然有國家四要素，但現實是國際上就沒什麼人承認台灣。

暴露賴台獨野心

沈政男批評說，賴清德也提到台灣人的抵抗精神，對於南台灣抗日歷程如數家珍，但這也是整場演講最離譜之處，因為台灣人當時抗日就是要回歸祖國中國，怎會用抗日來主張台灣主權？他強調，此場演講完全坐實了賴清德的台獨理想。若大罷免得逞，行政與立法一把抓，他一定會往「實質與法理台獨」繼續前進，屆時戰爭風險恐急遽升高。

【更多精采內容，詳見 】