賴清德談「國家」挨轟 民進黨團：符合史實釋放正確訊息

大罷免之際，賴清德總統啟動「團結國家十講」第一天就談國家認同，在野批評，國際情勢大變，賴卻盤古開天講中華民國改名，真的是人民要的？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤23日質疑，總統所言符合史實，清楚向國際社會釋放正確訊息，國民黨到底是怕台灣是獨立國家，還是怕社會團結？

賴總統昨日宣講，從猛獁象談到舊金山和約，強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。他並表示「台灣當然是一個國家」，但他也表示，「中華民國、中華民國台灣，或是台灣，都是我們國家的名字；無論用哪個名字稱呼我們，都是獨立自主的國家。

在野質疑此言讓人民混淆真正國名，還盤古開天語焉不詳。民進黨團今天舉行輿情記者會，針對在野質疑，吳思瑤指出，總統的國家團結十講，每一講都是回應整個社會的期待，針對國家的第一講，完全符合歷史事實，也要清楚向國際社會釋放正確訊息。

吳思瑤接著舉聯合國的2758號決議為例，她說，這是賴總統難得正面回應跟感謝國際社會各個國會，包括美國、聯合國安理會，為2758號決議撥亂反正，用國家元首高度正面回應國際挺台的行動；當然，作為台灣中華民國的總統，也應當明確表達態度。

吳思瑤質疑，國民黨害怕的是台灣是一個獨立國家，還是害怕台灣團結起來？希望國民黨人應當好好地把賴清德總統的十講從頭聆聽、細細品味，就能理解總統高度跟用心。